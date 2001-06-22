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Раздел: Культура  
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TAYANNA попала на обложку известного журнала

TAYANNA попала на обложку известного журнала Татьяна Решетняк позировала для известного глянца ELLE.

Некоторыми снимками певица решила поделиться в сети Инстаграма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Также Решетняк написала о том, что уже на протяжении нескольких лет не ест мяса, ведь ей очень жалко бедных животных да и его можно элементарно заменить другим продуктом.

Что касается вкусов в одежде, то здесь певица не придерживается какого то особого стиля или дресс-кода, все под настроение.

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Иногда, как утверждает артистка хочется расслабится и одеть свободную одежду с кроссовками, а бывает что и платьям лучшие друзья!

TAYANNA попала на обложку известного журнала
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 Теги: TAYANNA, журнал, фото

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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