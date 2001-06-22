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Раздел: Культура  
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Джаред Лето сыграет в фильме о злодее из вселенной "Человека-паука"

Джаред Лето сыграет в фильме о злодее из вселенной "Человека-паука" Музыкант и актер сыграет в спин-оффе известного фильма.

Американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет одну из ролей в фильме Морбиус, в котором будет рассказана история одного из злодеев вселенной комиксов про Человека-паука, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Окончательное решение о съемках Джаред Лето принял после встречи со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать Морбиуса.

Актер хотел лично убедится, что фильм будет сделан "в верном ключе".

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Дата выхода фильма на экраны в данный момент неизвестна.
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 Теги: Джаред Лето, человек-паук

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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