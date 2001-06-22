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Раздел: Культура  
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Дэвид Духовны показал новую девушку

Дэвид Духовны показал новую девушкуДэвид Духовны, который, напомним, несколько лет назад лечился от сексоголизма, вышел на публику со своей новой девушкой, которая младше его на 32 года и всего на шесть лет старше дочери актера, Мэделин.

Инсайдеры сообщают, что звезда «Секретных материалов» познакомился с 25-летней Моник, когда та работала официанткой в ресторане органической кухни SunLife Organics. Сейчас девушка не работает, а сопровождает Дэвида в его деловых поездках и посещает съемки его новых проектов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

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Впервые о романе Духовны и Моник Пенделберри заговорили осенью прошлого года, но парочка умело пряталась от папарацци и комментариев не давала. Теперь Дэвид решил перестать прятать свою возлюбленную и с гордостью ходит с ней на свидания в Лос-Анджелесе.
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 Теги: Духовны, девушка, фото

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Сегодня, 10:11 » Автор: Алена Шимко
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