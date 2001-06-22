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Раздел: Культура  
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Брэд Питт решил больше не жениться

Брэд Питт решил больше не женитьсяБрэд Питт больше не будет заводить семью — сообщил источника, близкий к окружению актера.

Он разочаровался в длительных отношениях, да и детей ему вполне хватает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.

Сегодня в сети появилось первое фото со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood) с Брэдом Питтом. Инсайдеры уверяют, что только работа и дети интересуют сейчас актера, а никак не новые романы, которые то и дело приписывают ему.

Брэд прекрасно себя чувствует! Он счастлив вернуться на съемки в Лос-Анджелес. На съемочной площадке ведет себя приветливо и в высшей степени профессионально. Когда не работает в кадре, большую часть времени проводит в своем трейлере,— рассказал прессе осведомленный источник.

По словам инсайдера, дети Питта не навещали его на съемках, но, как известно, он сам ездил к ним в Лондон и вернулся в отличном настроении, так как суд позволил ему проводить с ними больше времени.

Что касается отношений с женщинами, то источники из окружения актера утверждают: он по-прежнему один.

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Брэд ходит на свидания, но пока не готов к серьезным отношениям. Он доволен собой и наслаждается общением с детьми, когда не работает… Сосредоточен на двух важных частях своей жизни: на детях и работе. Отцовство стоит на первом месте. Он всегда будет рядом с детьми… Иногда встречается с близкими друзьями, но по большей части остается домоседом,— пояснил другой инсайдер.
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 Теги: Брэд Питт, личная жизнь, женитьба

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Сегодня, 11:51 » Автор: Алена Шимко
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