Раздел: Культура
Брэд Питт решил больше не жениться
Брэд Питт больше не будет заводить семью — сообщил источника, близкий к окружению актера.
Он разочаровался в длительных отношениях, да и детей ему вполне хватает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
Сегодня в сети появилось первое фото со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood) с Брэдом Питтом. Инсайдеры уверяют, что только работа и дети интересуют сейчас актера, а никак не новые романы, которые то и дело приписывают ему.
Брэд прекрасно себя чувствует! Он счастлив вернуться на съемки в Лос-Анджелес. На съемочной площадке ведет себя приветливо и в высшей степени профессионально. Когда не работает в кадре, большую часть времени проводит в своем трейлере,— рассказал прессе осведомленный источник.
По словам инсайдера, дети Питта не навещали его на съемках, но, как известно, он сам ездил к ним в Лондон и вернулся в отличном настроении, так как суд позволил ему проводить с ними больше времени.
Что касается отношений с женщинами, то источники из окружения актера утверждают: он по-прежнему один.
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Брэд ходит на свидания, но пока не готов к серьезным отношениям. Он доволен собой и наслаждается общением с детьми, когда не работает… Сосредоточен на двух важных частях своей жизни: на детях и работе. Отцовство стоит на первом месте. Он всегда будет рядом с детьми… Иногда встречается с близкими друзьями, но по большей части остается домоседом,— пояснил другой инсайдер.
Он разочаровался в длительных отношениях, да и детей ему вполне хватает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
Сегодня в сети появилось первое фото со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon A Time In Hollywood) с Брэдом Питтом. Инсайдеры уверяют, что только работа и дети интересуют сейчас актера, а никак не новые романы, которые то и дело приписывают ему.
Брэд прекрасно себя чувствует! Он счастлив вернуться на съемки в Лос-Анджелес. На съемочной площадке ведет себя приветливо и в высшей степени профессионально. Когда не работает в кадре, большую часть времени проводит в своем трейлере,— рассказал прессе осведомленный источник.
По словам инсайдера, дети Питта не навещали его на съемках, но, как известно, он сам ездил к ним в Лондон и вернулся в отличном настроении, так как суд позволил ему проводить с ними больше времени.
Что касается отношений с женщинами, то источники из окружения актера утверждают: он по-прежнему один.
Читайте также: Свершилось: Брэд Питт решил помириться с Анджелиной Джоли
Брэд ходит на свидания, но пока не готов к серьезным отношениям. Он доволен собой и наслаждается общением с детьми, когда не работает… Сосредоточен на двух важных частях своей жизни: на детях и работе. Отцовство стоит на первом месте. Он всегда будет рядом с детьми… Иногда встречается с близкими друзьями, но по большей части остается домоседом,— пояснил другой инсайдер.
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