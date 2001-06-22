» » Катя Бужинская рассказала о фанатке-преследовательнице
Раздел: Культура  
0

Катя Бужинская рассказала о фанатке-преследовательнице

Катя Бужинская рассказала о фанатке-преследовательницеПевицу преследует навязчивая поклонница.

Украинскую певицу Катю Бужинскую преследует фанатка, которая угрожает ее друзьям и выдает себя за дальнюю родственницу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Styler.

Об этом звезда рассказала на своей странице в Facebook.

"Не очень здоровая девочка-фанатка сначала требовала постоянного внимания и общения с ней по телефону и в мессенджерах, затем пыталась вымогать деньги и подарки у моих друзей и знакомых. А когда не получала желаемое – преследовала их и угрожала. Среди методов фанатки-преследователя были и попытки выдать себя за близкого мне человека: она представлялась моей дальней родственницей, сестрой, моим сотрудником и даже моим пиар-менеджером", - рассказала певица.

Читайте также: Катя Бужинская отличилась откровенным селфи

Бужинская отметила, что история приобрела новый виток. "Несколько дней назад эта история приобрела новый виток – девочка придумала, что мой муж и я угрожаем ей, и теперь ищет в социальных сетях журналистов и даже сотрудников правоохранительных органов, чтобы организовать свою защиту от "страшной" Екатерины Бужинской", - добавила звезда.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бужинская, фанат, преследование

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:22 » Автор: Алена Шимко
     285
     0

Похожие новости по теме

Катя Бужинская отличилась откровенным селфи Катя Бужинская отличилась откровенным селфи

Певица сфотографировалась в облегающем комбинезоне.

Катя Бужинская поделилась откровенным снимком Катя Бужинская поделилась откровенным снимком

Певица примерила наряд с глубоким декольте.

Катя Бужинская выставила грудь напоказ Катя Бужинская выставила грудь напоказ

Певица поделилась кадрами из недавнего фотосета.

Катя Бужинская удивила свежим лицом и новым макияжем Катя Бужинская удивила свежим лицом и новым макияжем

Обворожительная блондинка сразила всех наповал.

Катя Бужинская показала, как отдохнула с семьей в Греции Катя Бужинская показала, как отдохнула с семьей в Греции

Украинская певица несколько недель провела на одном из греческих курортов со своей семьей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх