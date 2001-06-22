Раздел: Культура
На киевской тусовке видели Потапа, Каменских и Лорак
Серия фото со «звездной» вечеринки в Киеве, опубликованная в Instagram А. Потапенко привела к бурному обсуждению в соцсетях.
Как оказалось, в столичном ресторане мужа Ани Лорак с опальной украинской певицей встретились Потап и Настя Каменских, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Real-vin.
Напомним, Лорак собирает залы в России, получает премии и награды тамошних радиостанций, за что подвергается критике на Родине. В ответ певица не лучшим образом отзывается о ситуации в Украине, а ее слова тиражируются российскими изданиями. По этой причине появление Каролины в Киеве и теплая встреча с коллегами по певческому корпусу вызвала разную реакцию среди украинцев.
Читайте также: Настя Каменских оригинально поздравила Потапа с днем рождения
Само мероприятие было посвящено презентации новой коллекции дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней, супруги Позитива из группы «Время и Стекло».
Как оказалось, в столичном ресторане мужа Ани Лорак с опальной украинской певицей встретились Потап и Настя Каменских, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Real-vin.
Напомним, Лорак собирает залы в России, получает премии и награды тамошних радиостанций, за что подвергается критике на Родине. В ответ певица не лучшим образом отзывается о ситуации в Украине, а ее слова тиражируются российскими изданиями. По этой причине появление Каролины в Киеве и теплая встреча с коллегами по певческому корпусу вызвала разную реакцию среди украинцев.
Читайте также: Настя Каменских оригинально поздравила Потапа с днем рождения
Само мероприятие было посвящено презентации новой коллекции дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней, супруги Позитива из группы «Время и Стекло».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
420
0
Также советуем посмотреть
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
Оставьте свой комментарий