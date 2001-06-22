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Раздел: Культура  
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На киевской тусовке видели Потапа, Каменских и Лорак

На киевской тусовке видели Потапа, Каменских и ЛоракСерия фото со «звездной» вечеринки в Киеве, опубликованная в Instagram А. Потапенко привела к бурному обсуждению в соцсетях.

Как оказалось, в столичном ресторане мужа Ани Лорак с опальной украинской певицей встретились Потап и Настя Каменских, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Real-vin.

Напомним, Лорак собирает залы в России, получает премии и награды тамошних радиостанций, за что подвергается критике на Родине. В ответ певица не лучшим образом отзывается о ситуации в Украине, а ее слова тиражируются российскими изданиями. По этой причине появление Каролины в Киеве и теплая встреча с коллегами по певческому корпусу вызвала разную реакцию среди украинцев.

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Само мероприятие было посвящено презентации новой коллекции дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней, супруги Позитива из группы «Время и Стекло».
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 Теги: Киев, вечеринка, Потап, Лорак, Каменских

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Сегодня, 15:11 » Автор: Алена Шимко
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