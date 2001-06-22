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На киевской тусовке видели Потапа, Каменских и Лорак

На киевской тусовке видели Потапа, Каменских и Лорак

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Потап празднует свое 35-летие Настя Каменских уже поздравила своего друга и коллегу в соцсети.