Раздел: Культура
Анджелина Джоли очаровала безупречным образом
43-летняя Джоли выглядела безупречно.
Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли удивила роскошной элегантностью во время праздничной службы в соборе Святого Павла в Лондоне, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Анджелина в 2014 году была удостоена титула Дамы ордена за активную гуманитарную деятельность.
43-летняя Джоли выглядела безупречно в платье цвета слоновой кости и шляпке. Звезда дополнила образ перчатками и клатчем.
Читайте также: Анджелина Джоли восхитила свежей фотосессией
К слову, королева Елизавета II пропустила службу из-за плохого самочувствия.
Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли удивила роскошной элегантностью во время праздничной службы в соборе Святого Павла в Лондоне, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Анджелина в 2014 году была удостоена титула Дамы ордена за активную гуманитарную деятельность.
43-летняя Джоли выглядела безупречно в платье цвета слоновой кости и шляпке. Звезда дополнила образ перчатками и клатчем.
Читайте также: Анджелина Джоли восхитила свежей фотосессией
К слову, королева Елизавета II пропустила службу из-за плохого самочувствия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
476
0
Также советуем посмотреть
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
Оставьте свой комментарий