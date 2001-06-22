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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли очаровала безупречным образом

Анджелина Джоли очаровала безупречным образом 43-летняя Джоли выглядела безупречно.

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли удивила роскошной элегантностью во время праздничной службы в соборе Святого Павла в Лондоне, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Анджелина в 2014 году была удостоена титула Дамы ордена за активную гуманитарную деятельность.

43-летняя Джоли выглядела безупречно в платье цвета слоновой кости и шляпке. Звезда дополнила образ перчатками и клатчем.

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К слову, королева Елизавета II пропустила службу из-за плохого самочувствия.

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 Теги: Анджелина Джоли, образ

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Сегодня, 19:51 » Автор: Едгар Букмирза
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