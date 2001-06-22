» » С ONUKA произошел конфуз на концерте
Раздел: Культура  
0

С ONUKA произошел конфуз на концерте

С ONUKA произошел конфуз на концертеС лидером группы произошел небольшой конфуз.

Во Львове стартовал VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, в рамках которого выступила группа ONUKA.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Во время исполнения одной из композиций с лидером группы Натой Жижченко произошел небольшой конфуз – у нее отпала антенна на передатчике и все музыканты остановили исполнение.

Читайте также: С Максом Барских произошел пикантный конфуз

Однако Ната не растерялась и забрала наушники с передатчиком у бандуриста и ONUKA заново исполнила песню.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: конфуз, ONUKA

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
     930
     0

Похожие новости по теме

ONUKA выпустила новый трек «Vsesvit» ONUKA выпустила новый трек «Vsesvit»

Onuka представила новый завораживающий трек Vsesvit.

Это триумф: ONUKA Это триумф: ONUKA "рвет" европейские чарты

Евровидение-2017 принесло группе популярность.

Вокруг популярной украинской группы разгорелся Вокруг популярной украинской группы разгорелся "российский" скандал

В сети разгорается скандал вокруг песни ONUKA в фильме российского режиссера.

С Верой Брежневой на концерте произошел пикантный конфуз С Верой Брежневой на концерте произошел пикантный конфуз

Зрители в первых рядах сполна насладились видом снизу на Веру, танцующую на сцене.

ONUKA поделилась радостной вестью ONUKA поделилась радостной вестью

ONUKA вышла замуж за солиста группы The Maneken.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх