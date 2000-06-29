Раздел: Культура
Дочь Майкла Джексона попрощалась с дедушкой
Джозеф Джексон умер в окружении жены, детей и внуков.
Девушка написала чувственный пост о прощании с дедушкой.
В возрасте 89 лет скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон – отец легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона. Он ушел из жизни 27 июня.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ранее его госпитализировали с четвертой стадией рака и врачи делали неутешительные прогнозы. Джозеф Джексон умер в окружении жены, детей и внуков, среди которых была и Пэрис, дочь Майкла Джексона.
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"Провести последние несколько минут с тобой было всем для меня. Прежде чем ты ушел, я успела сказать тебе все, что хотела. Это настоящее благословение. Все, кто пришел проведать тебя, пришли с любовью, уважением и огромной гордостью. Гордостью за тебя, гордостью за то, что мы были твоими детьми, внуками и правнуками, гордостью за то, что мы обладаем твоей силой и входим в династию, которую ты создавал всю свою жизнь, и гордостью за то, что мы Джексоны. Ты первый настоящий Джексон. Легенда, которая начала нашу историю", – написала Пэрис.
Девушка написала чувственный пост о прощании с дедушкой.
В возрасте 89 лет скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон – отец легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона. Он ушел из жизни 27 июня.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ранее его госпитализировали с четвертой стадией рака и врачи делали неутешительные прогнозы. Джозеф Джексон умер в окружении жены, детей и внуков, среди которых была и Пэрис, дочь Майкла Джексона.
Читайте также: Дочь Майкла Джексона сравнили с молодой Мадонной
"Провести последние несколько минут с тобой было всем для меня. Прежде чем ты ушел, я успела сказать тебе все, что хотела. Это настоящее благословение. Все, кто пришел проведать тебя, пришли с любовью, уважением и огромной гордостью. Гордостью за тебя, гордостью за то, что мы были твоими детьми, внуками и правнуками, гордостью за то, что мы обладаем твоей силой и входим в династию, которую ты создавал всю свою жизнь, и гордостью за то, что мы Джексоны. Ты первый настоящий Джексон. Легенда, которая начала нашу историю", – написала Пэрис.
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