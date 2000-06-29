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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян снова уличили в использовании фотошопа

Ким Кардашьян снова уличили в использовании фотошопа Это уже не первый случай за последнее время.

Пользователи Сети уже не раз ловили 37-летнюю Ким Кардашьян на том, что она ретуширует свои кадры. Однако звезда реалити-шоу продолжает демонстрировать подписчикам в Инстаграме, что пока так и не овладела фоторедакторами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ким Кардашьян — настоящая звезда Инстаграма. Фотоблог Ким обновляется практически каждый день, за каждым шагом супруги Канье Уэста пристально следят 113 миллионов ее подписчиков. Три года назад по Сети ходили слухи, что в штате у Ким Кардашьян имеется специально обученный человек, который обрабатывает ее кадры перед тем, как они появятся в ее блоге. Однако, похоже, мисс Уэст его уволила.

В последнее время звезда реалити-шоу то и дело выкладывает в соцсеть снимки, на которых заметны следы неумелого использования фотошопа. Пользователи Сети уже не раз высмеивали Ким за ретушь. Однако Кардашьян не обращает внимания на критику со стороны подписчиков. Знаменитость упорно продолжает корректировать фигуру с помощью фоторедакторов, делая на кадрах свою талию более узкой.

На прошлой неделе супруга Канье Уэста заявила, что устала от селфи. Однако спустя несколько дней Ким вопреки своему обещанию опубликовала в соцсети «самострел», сделанный напротив зеркала в просторной гардеробной. На снимке знаменитость позирует в одном нижнем белье, демонстрируя фанатам свои формы.

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Одни подписчики Кардашьян любовались тем, как педантично вещи разобраны по цветам (мало кто помнит, что в юности Ким разбирала гардеробы своих подруг и делала это за деньги). Другие вновь обратили внимание на неестественно узкую талию знаменитости. Интернет-пользователи разглядели, что паркет на снимке «поплыл».

Ким Кардашьян снова уличили в использовании фотошопа
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 Теги: Ким Кардашьян, фотошоп, снимки

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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