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Раздел: Культура  
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Популярная ведущая ТСН сфотографировалась в интересном образе

Популярная ведущая ТСН сфотографировалась в интересном образе Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ телезвезды.

Известная украинская телеведущая Лидия Таран снялась в летней фотосессии на берегу Киевского моря. Фото опубликовала главный редактор издания Clutch Юлия Буговская на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Таран поразила нежным и женственным образом. Она позировала босиком на песке, в легком белом платье длиной макси.
На снимках Лидия была совсем не похожа на себя.

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Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ любимой телезвезды: «Шедеврально»; «очень круто»; «фотки просто бомба»; «невероятно красиво».

Популярная ведущая ТСН сфотографировалась в интересном образе
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 Теги: Лидия Таран, фото

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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