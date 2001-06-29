Раздел: Культура
Популярная ведущая ТСН сфотографировалась в интересном образе
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ телезвезды.
Известная украинская телеведущая Лидия Таран снялась в летней фотосессии на берегу Киевского моря. Фото опубликовала главный редактор издания Clutch Юлия Буговская на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Таран поразила нежным и женственным образом. Она позировала босиком на песке, в легком белом платье длиной макси.
На снимках Лидия была совсем не похожа на себя.
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Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ любимой телезвезды: «Шедеврально»; «очень круто»; «фотки просто бомба»; «невероятно красиво».
Известная украинская телеведущая Лидия Таран снялась в летней фотосессии на берегу Киевского моря. Фото опубликовала главный редактор издания Clutch Юлия Буговская на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Таран поразила нежным и женственным образом. Она позировала босиком на песке, в легком белом платье длиной макси.
На снимках Лидия была совсем не похожа на себя.
Читайте также: Популярная актриса зарегистрировалась в Instagram
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой образ любимой телезвезды: «Шедеврально»; «очень круто»; «фотки просто бомба»; «невероятно красиво».
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