Раздел: Культура
MELOVIN озвучил героя мультфильма "Монстры на каникулах-3"
Голосом исполнителя теперь поёт осьминог Кракен.
Исполнитель и представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN сменил творческое направление. Певец принял участие в дубляже третьей части мультфильма "Монстры на каникулах", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
MELOVIN (Костя Бочаров) поразил поклонников новым амплуа. Певец озвучил одного из персонажей мультфильма "Монстры на каникулах-3".
Так, MELOVIN подарил свой голос осьминогу Кракену. Об этом рассказал сам Костя Бочаров в Инстаграм, опубликовав снимок из студии звукозаписии.
Осьминог Кракен из "Монстры на каникулах-3" запоет голосом MELOVIN`a
"Монстры на каникулах-3"! Осьминог Кракен отныне поет моим голосом!, — такими словами сопроводил публикацию артист.
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Подписчики музыканта пришли в восторг и отметили, что с нетерпением ждут премьеры мультфильма, чтобы услышать его голос. К слову, в украинский прокат картина выйдет 12 июля 2018 года.
Исполнитель и представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN сменил творческое направление. Певец принял участие в дубляже третьей части мультфильма "Монстры на каникулах", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
MELOVIN (Костя Бочаров) поразил поклонников новым амплуа. Певец озвучил одного из персонажей мультфильма "Монстры на каникулах-3".
Так, MELOVIN подарил свой голос осьминогу Кракену. Об этом рассказал сам Костя Бочаров в Инстаграм, опубликовав снимок из студии звукозаписии.
Осьминог Кракен из "Монстры на каникулах-3" запоет голосом MELOVIN`a
"Монстры на каникулах-3"! Осьминог Кракен отныне поет моим голосом!, — такими словами сопроводил публикацию артист.
Читайте также: Популярная ведущая ТСН сфотографировалась в интересном образе
Подписчики музыканта пришли в восторг и отметили, что с нетерпением ждут премьеры мультфильма, чтобы услышать его голос. К слову, в украинский прокат картина выйдет 12 июля 2018 года.
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