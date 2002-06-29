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Раздел: Культура  
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MELOVIN озвучил героя мультфильма "Монстры на каникулах-3"

MELOVIN озвучил героя мультфильма "Монстры на каникулах-3" Голосом исполнителя теперь поёт осьминог Кракен.

Исполнитель и представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN сменил творческое направление. Певец принял участие в дубляже третьей части мультфильма "Монстры на каникулах", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

MELOVIN (Костя Бочаров) поразил поклонников новым амплуа. Певец озвучил одного из персонажей мультфильма "Монстры на каникулах-3".

Так, MELOVIN подарил свой голос осьминогу Кракену. Об этом рассказал сам Костя Бочаров в Инстаграм, опубликовав снимок из студии звукозаписии.

Осьминог Кракен из "Монстры на каникулах-3" запоет голосом MELOVIN`a


"Монстры на каникулах-3"! Осьминог Кракен отныне поет моим голосом!, — такими словами сопроводил публикацию артист.

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Подписчики музыканта пришли в восторг и отметили, что с нетерпением ждут премьеры мультфильма, чтобы услышать его голос. К слову, в украинский прокат картина выйдет 12 июля 2018 года.
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 Теги: MELOVIN, мультфильм

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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