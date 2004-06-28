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Раздел: Культура  
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Могилевская слишком увлеклась диетами

Могилевская слишком увлеклась диетамиМогилевская поразила поклонников худобой.

Певица Наталья Могилевская поразила поклонников чрезмерной худобой. В Instagram артистка выставила новое фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Очевидно, что увлечение диетами достигло своего предела.

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Могилевская выглядит слишком худой и уставшей. Фанаты певицы просят ее перестать уже худеть.
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 Теги: Могилевская, худоба, фото, диета

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Сегодня, 09:31 » Автор: Алена Шимко
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