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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина показала, в чем гуляет по Львову

Маша Ефросинина показала, в чем гуляет по ЛьвовуТелезвезда Маша Ефросинина всегда приятно удивляет выбором модного гардероба и восхищает как уличными образами, так и сценическими нарядами.

Сейчас Ефросинина гостит во Львове, куда сьехались многие украинские знаменитости на одно из самых ожидаемых событий года Джазовый фестиваль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Маша поделилась парочкой фотографий с поездки на своей страничке в соцсети, восхищая легким летним образом. В столь не летнюю погоду звезде все же удалось выглядеть по-летнему.

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Маша выбрала белые джинсы с массивными кроссовками и дополнила свой образ стильной джинсовой рубашкой.
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 Теги: Маша Ефросинина, Львов, наряд, фото

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Сегодня, 12:50 » Автор: Алена Шимко
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