Маша Ефросинина показала, в чем гуляет по Львову

Телезвезда Маша Ефросинина всегда приятно удивляет выбором модного гардероба и восхищает как уличными образами, так и сценическими нарядами.



Сейчас Ефросинина гостит во Львове, куда сьехались многие украинские знаменитости на одно из самых ожидаемых событий года Джазовый фестиваль, пишет



Маша поделилась парочкой фотографий с поездки на своей страничке в соцсети, восхищая легким летним образом. В столь не летнюю погоду звезде все же удалось выглядеть по-летнему.



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Маша выбрала белые джинсы с массивными кроссовками и дополнила свой образ стильной джинсовой рубашкой. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сейчас Ефросинина гостит во Львове, куда сьехались многие украинские знаменитости на одно из самых ожидаемых событий года Джазовый фестиваль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец Маша поделилась парочкой фотографий с поездки на своей страничке в соцсети, восхищая легким летним образом. В столь не летнюю погоду звезде все же удалось выглядеть по-летнему.Маша выбрала белые джинсы с массивными кроссовками и дополнила свой образ стильной джинсовой рубашкой.



