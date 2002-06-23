Раздел: Культура
Стало известно, почему отложили премьеру фильма про Индиану Джонса
Пятый фильм об Индиане Джонсе — профессоре археологии и искателе приключений — не появится на экранах в июле 2020 года, как планировалось ранее, из-за задержек с окончательным сценарием новой картины.
Как сообщил журнал Variety, премьера состоится на несколько месяцев или даже на год позже, чем ожидалось, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
Изначально планировалось, что сценарий пятого фильма напишет американский режиссер Дэвид Кепп, который делал его для картины «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008).
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Однако специализированное издание Collider сообщило, что подготовкой нового сценария картины займется Джонатан Кэздан — сын сценариста Лоуренса Кэздана.
Как сообщил журнал Variety, премьера состоится на несколько месяцев или даже на год позже, чем ожидалось, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
Изначально планировалось, что сценарий пятого фильма напишет американский режиссер Дэвид Кепп, который делал его для картины «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008).
Читайте также: Уникальный автомобиль Индианы Джонса выставили на продажу
Однако специализированное издание Collider сообщило, что подготовкой нового сценария картины займется Джонатан Кэздан — сын сценариста Лоуренса Кэздана.
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