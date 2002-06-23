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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала

Ирина Шейк снялась для обложки модного журналаОбложку французского выпуска ELLE на этот раз украсила всемирно известная супермодель Ирина Шейк.

Звезда появилась на страницах глянца в очень легком ковбойском образе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вeta.in.ua.

Фанаты даже сравнили модель с героиней фильма о Диком Западе.

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Ирина выглядит очень гармонично и соблазнительно.
Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала
Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала
Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала
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 Теги: Ирина Шейк, супермодель, фотосессия, Elle

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Сегодня, 15:45 » Автор: Алена Шимко
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