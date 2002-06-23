Раздел: Культура
Анне Седоковой запретили видеться с дочерью
Анна Седокова судится с бывшим супругом Максимом Чернявским из-за опеки над ребенком.
В частности, сообщается, что между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским несколько месяцев продолжаются судебные разбирательства. Сейчас 35-летняя певица борется за право воспитывать свою шестилетнюю дочь Монику в суде в Калифорнии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ASPI.
Ее бывший муж настаивает на единоличной опеке над девочкой и требует от Анны выплачивать ему алименты. В настоящее время, как отмечается, певица видится с малышкой только в присутствии надзирателя.
Согласно официальным бумагам суда в Лос-Анджелесе, заседание проходило в октябре прошлого года. Вердикт вынесли в пользу отца. В документах отмечается, что Седокова может контактировать с дочерью только в присутствии профессионального социального работника. У Моники уже не первый месяц не получается покинуть Лос-Анджелес, так как в суде полагают, что ее может похитить мама.
Читайте также: Бывший муж разрешил Дане Борисовой чаще видеться с дочерью
Подчеркивается, что Седокова не раз пыталась договориться с бывшим супругом, для чего летала в Лос-Анджелес. Однако все было напрасно. Адвокаты Седоковой также не раз пытались донести, что воспитывать ребенка должны оба родителя. Отмечается, что разбирательство, с кем именно будет жить девочка, может продлиться до восьми месяцев.
В частности, сообщается, что между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским несколько месяцев продолжаются судебные разбирательства. Сейчас 35-летняя певица борется за право воспитывать свою шестилетнюю дочь Монику в суде в Калифорнии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ASPI.
Ее бывший муж настаивает на единоличной опеке над девочкой и требует от Анны выплачивать ему алименты. В настоящее время, как отмечается, певица видится с малышкой только в присутствии надзирателя.
Согласно официальным бумагам суда в Лос-Анджелесе, заседание проходило в октябре прошлого года. Вердикт вынесли в пользу отца. В документах отмечается, что Седокова может контактировать с дочерью только в присутствии профессионального социального работника. У Моники уже не первый месяц не получается покинуть Лос-Анджелес, так как в суде полагают, что ее может похитить мама.
Читайте также: Бывший муж разрешил Дане Борисовой чаще видеться с дочерью
Подчеркивается, что Седокова не раз пыталась договориться с бывшим супругом, для чего летала в Лос-Анджелес. Однако все было напрасно. Адвокаты Седоковой также не раз пытались донести, что воспитывать ребенка должны оба родителя. Отмечается, что разбирательство, с кем именно будет жить девочка, может продлиться до восьми месяцев.
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