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Раздел: Культура  
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Анне Седоковой запретили видеться с дочерью

Анне Седоковой запретили видеться с дочерьюАнна Седокова судится с бывшим супругом Максимом Чернявским из-за опеки над ребенком.

В частности, сообщается, что между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским несколько месяцев продолжаются судебные разбирательства. Сейчас 35-летняя певица борется за право воспитывать свою шестилетнюю дочь Монику в суде в Калифорнии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ASPI.

Ее бывший муж настаивает на единоличной опеке над девочкой и требует от Анны выплачивать ему алименты. В настоящее время, как отмечается, певица видится с малышкой только в присутствии надзирателя.

Согласно официальным бумагам суда в Лос-Анджелесе, заседание проходило в октябре прошлого года. Вердикт вынесли в пользу отца. В документах отмечается, что Седокова может контактировать с дочерью только в присутствии профессионального социального работника. У Моники уже не первый месяц не получается покинуть Лос-Анджелес, так как в суде полагают, что ее может похитить мама.

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Подчеркивается, что Седокова не раз пыталась договориться с бывшим супругом, для чего летала в Лос-Анджелес. Однако все было напрасно. Адвокаты Седоковой также не раз пытались донести, что воспитывать ребенка должны оба родителя. Отмечается, что разбирательство, с кем именно будет жить девочка, может продлиться до восьми месяцев.
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 Теги: Анна Седокова, дочь, свидания, суд

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Сегодня, 17:52 » Автор: Алена Шимко
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