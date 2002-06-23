Раздел: Культура
Пирс Броснан назвал лучшего актера на роль Джеймса Бонда
Следующим агентом 007 может стать Том Харди.
Исполнитель роли Джеймса Бонда в 1995-2002 годах – Пирс Броснан, поделился собственным мнением, кто из современных актеров сможет сыграть спецагента в последующие годы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Дэниел Крейг в очередной раз сыграет Джеймса Бонда в 2019 году, после чего создатели франшизы могут продолжить поиски идеального кандидата на роль агента 007. Актер Пирс Броснан, сыгравший в четырех лентах о Джеймсе Бонде, отметил, что Крейг в последних четырех фильмах прекрасно выполнял свою роль.
"Дэниел Крейг был невероятным Джеймсом Бондом. Он имеет отличную физическую форму, он мощный. Глядя на него, мы действительно верили, что он может убить человека", – прокомментировал Пирс.
Броснан в то же время подчеркнул, что 40-летний киноактер Том Харди является идеальной кандидатурой на роль нового Бонда.
Думаю, что следующим агентом 007 может стать Том Харди. Я определенно хотел бы видеть его в этой роли. Нам нужен актер, который может делать все то, что я перечислил, – то, что характеризует Бонда,– добавил киноактер.
Читайте также: Aston Martin Джеймса Бонда продадут на аукционе
В сети уже даже начали появляться постеры фанатов, на которых изображен британец Том Харди.
Исполнитель роли Джеймса Бонда в 1995-2002 годах – Пирс Броснан, поделился собственным мнением, кто из современных актеров сможет сыграть спецагента в последующие годы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Дэниел Крейг в очередной раз сыграет Джеймса Бонда в 2019 году, после чего создатели франшизы могут продолжить поиски идеального кандидата на роль агента 007. Актер Пирс Броснан, сыгравший в четырех лентах о Джеймсе Бонде, отметил, что Крейг в последних четырех фильмах прекрасно выполнял свою роль.
"Дэниел Крейг был невероятным Джеймсом Бондом. Он имеет отличную физическую форму, он мощный. Глядя на него, мы действительно верили, что он может убить человека", – прокомментировал Пирс.
Броснан в то же время подчеркнул, что 40-летний киноактер Том Харди является идеальной кандидатурой на роль нового Бонда.
Думаю, что следующим агентом 007 может стать Том Харди. Я определенно хотел бы видеть его в этой роли. Нам нужен актер, который может делать все то, что я перечислил, – то, что характеризует Бонда,– добавил киноактер.
Читайте также: Aston Martin Джеймса Бонда продадут на аукционе
В сети уже даже начали появляться постеры фанатов, на которых изображен британец Том Харди.
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