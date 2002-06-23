Раздел: Культура
Почти банкрот: у Джонни Деппа украли сбережения
Джонни Депп собирается подать в суд.
Организация, управляющая деньгами Джонни Деппа, обокрала актера Джонни Деппа. Теперь кинозвезда судится с менеджерами, при этом надеется восстановить свое материальное благополучие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Любимец публики Джонни Депп поведал, что доверил управлять денежными средствами одной организации, специализирующейся на данных вопросах. Артист пытается добиться справедливости и поэтому подал в суд на руководство данной организации. Актер заявил, что менеджеры этого финансового объединения занимались кредитными махинациями, что привело к потере денег.
Читайте также: Менеджер Джонни Деппа утверждает, что актер бил свою жену
Финансисты компании также обратились в суд против звезды. Они обвиняют Деппа в чрезмерной расточительности. Они сообщили, что актер купил 45 автомобилей, 70 гитар, 200 дорогих картин и совершал иные мелкие покупки.
К тратам звезды также причисляются такие приобретения, как диван из телешоу о семье Кардашьян и выстрел из пушки прахом Хантера Томпсона. Финансисты предоставили для суда все данные, где доказывается, что Депп потратил 3 миллиона долларов.
Организация, управляющая деньгами Джонни Деппа, обокрала актера Джонни Деппа. Теперь кинозвезда судится с менеджерами, при этом надеется восстановить свое материальное благополучие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Любимец публики Джонни Депп поведал, что доверил управлять денежными средствами одной организации, специализирующейся на данных вопросах. Артист пытается добиться справедливости и поэтому подал в суд на руководство данной организации. Актер заявил, что менеджеры этого финансового объединения занимались кредитными махинациями, что привело к потере денег.
Читайте также: Менеджер Джонни Деппа утверждает, что актер бил свою жену
Финансисты компании также обратились в суд против звезды. Они обвиняют Деппа в чрезмерной расточительности. Они сообщили, что актер купил 45 автомобилей, 70 гитар, 200 дорогих картин и совершал иные мелкие покупки.
К тратам звезды также причисляются такие приобретения, как диван из телешоу о семье Кардашьян и выстрел из пушки прахом Хантера Томпсона. Финансисты предоставили для суда все данные, где доказывается, что Депп потратил 3 миллиона долларов.
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