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Раздел: Культура  
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У экс-солистки «ВИА Гры» отобрали дочь

У экс-солистки «ВИА Гры» отобрали дочьРодственники маленькой Моники боятся Седоковой.

Бывшая солистка «ВИА Гры» борется с экс-супругом за право воспитывать общего ребёнка. Суд в Лос-Анджелесе принял сторону отца девочки, и теперь Анна Седокова встречается с ребёнком исключительно в сопровождении представителей органов соцопеки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.

Бывший муж певицы Максим Чернявский не только требовал единоличной опеки над девочкой, но и алиментов от экс-супруги.

Чернявскому удалось убедить судей, что Седокова хочет похитить девочку. Представители правосудия согласились с ним, обосновав своё решение тем, что певица — гражданка другой страны, а следовательно, не имеет прочных связей в США, и вполне может решиться вывезти ребёнка.

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Родственники маленькой Моники настолько боятся Седоковой, что не дали девочке поехать к матери на съёмки в Лос-Анджелесе. Поездка была согласована, однако ребёнка вернули домой в последний момент.
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 Теги: Виа Гра, Седакова, дочь

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Вчера, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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