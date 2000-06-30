У экс-солистки «ВИА Гры» отобрали дочь

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Анне Седоковой запретили видеться с дочерью Анна Седокова судится с бывшим супругом Максимом Чернявским из-за опеки над ребенком.

Анна Седокова больше не может скрывать эту тайну Певица раскрыла, по ее словам, большой секрет, который хранился в тайне долгих пять лет.

Седокова готова судиться с создателями «Холостяка» Совсем недавно появилась информация, что бывший супруг известной украинской певицы и бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой, от которого артистка родила дочурку Монику – Максим Чернявский, стал главным героем российской версии самого романтического телевизионного проекта «Холостяк». Эта новость так сильно шокировала