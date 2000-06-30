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Раздел: Культура  
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У Веры Брежневой заметили новую татуировку на пикантном месте

У Веры Брежневой заметили новую татуировку на пикантном месте Поклонники разглядели тату на фото Веры Брежневой с дочерью.

Популярная певица Вера Брежнева не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому и семейные фотографии в ее микроблоге появляются редко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на From-UA

На днях старшая дочь исполнительницы Соня опубликовала в своем микроблоге фотографию с мамой. Причем на снимке Брежнева запечатлена в купальнике телесного цвета, а в интимном месте можно заметить тату.

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«Ух ты, Вера! Какая у вас тату интересная!», «Сначала подумала, что голая... Показалось», «Вау, неожиданно!», «Какие красавицы», – пишут в комментариях фолловеры.

У Веры Брежневой заметили новую татуировку на пикантном месте
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 Теги: Вера Брежнева, татуировка

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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