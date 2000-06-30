Раздел: Культура
Обнаженная Кристина Агилера позировала для фото в ванной
Кристина Агилера взбудоражила сеть откровенным фото.
Последние несколько месяцев Кристина Агилера активна, как никогда за предыдущие шесть лет. Все дело в том, что певица вдоволь отдохнула и насладилась спокойным, размеренным ритмом жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
А теперь, громко заявив о своем возвращении, она не дает поклонникам забыть о себе даже на день. Певица то и дело публикует в своем личном микроблоге различные фото, касающиеся как ее профессиональной деятельности, так и личной жизни.
Так, совсем недавно на странице Агилеры в Instagram появилось несколько фото с ванной, на которых она позирует совершенно обнаженной и без стеснения демонстрирует сексуальные формы. Тогда фото поп-дивы произвели ошеломительный эффект и она, вероятно, решила повторить былой успех. На днях Кристина вновь опубликовала в личном микроблоге "голый" кадр из ванной.
Читайте также: Дженнифер Лопес сфотографировали в полупрозрачных брюках
"Не забудьте выдохнуть и полюбите себя", - подписала новый снимок Кристина Агилера.
Последние несколько месяцев Кристина Агилера активна, как никогда за предыдущие шесть лет. Все дело в том, что певица вдоволь отдохнула и насладилась спокойным, размеренным ритмом жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
А теперь, громко заявив о своем возвращении, она не дает поклонникам забыть о себе даже на день. Певица то и дело публикует в своем личном микроблоге различные фото, касающиеся как ее профессиональной деятельности, так и личной жизни.
Так, совсем недавно на странице Агилеры в Instagram появилось несколько фото с ванной, на которых она позирует совершенно обнаженной и без стеснения демонстрирует сексуальные формы. Тогда фото поп-дивы произвели ошеломительный эффект и она, вероятно, решила повторить былой успех. На днях Кристина вновь опубликовала в личном микроблоге "голый" кадр из ванной.
Читайте также: Дженнифер Лопес сфотографировали в полупрозрачных брюках
"Не забудьте выдохнуть и полюбите себя", - подписала новый снимок Кристина Агилера.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
42
0
Также советуем посмотреть
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
- В Сети отыскали девушку из самого популярного мема года
- Футболист стал звездой Twitter, отправив себя в нокдаун
- Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотами
- Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
- В Сети подняли на смех новый пропагандистский плакат боевиков
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- Россиян не на шутку перепугало «ядерное» облако
- Сеть насмешило письмо фаната «русского мира» с ошибками
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
Оставьте свой комментарий