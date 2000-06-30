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Раздел: Культура  
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Обнаженная Кристина Агилера позировала для фото в ванной

Обнаженная Кристина Агилера позировала для фото в ванной Кристина Агилера взбудоражила сеть откровенным фото.

Последние несколько месяцев Кристина Агилера активна, как никогда за предыдущие шесть лет. Все дело в том, что певица вдоволь отдохнула и насладилась спокойным, размеренным ритмом жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

А теперь, громко заявив о своем возвращении, она не дает поклонникам забыть о себе даже на день. Певица то и дело публикует в своем личном микроблоге различные фото, касающиеся как ее профессиональной деятельности, так и личной жизни.

Так, совсем недавно на странице Агилеры в Instagram появилось несколько фото с ванной, на которых она позирует совершенно обнаженной и без стеснения демонстрирует сексуальные формы. Тогда фото поп-дивы произвели ошеломительный эффект и она, вероятно, решила повторить былой успех. На днях Кристина вновь опубликовала в личном микроблоге "голый" кадр из ванной.

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"Не забудьте выдохнуть и полюбите себя", - подписала новый снимок Кристина Агилера.

Обнаженная Кристина Агилера позировала для фото в ванной
Обнаженная Кристина Агилера позировала для фото в ванной
Обнаженная Кристина Агилера позировала для фото в ванной
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 Теги: Кристина Агилера, фото

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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