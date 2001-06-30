Раздел: Культура
Ким Кардашьян удивила поклонников резким похудением
Знаменитость опубликовала новую фотографию в социальной сети.
Светская львица Ким Кардашьян пугает своих поклонников худобой. Факт резкого похудения никого бы не удивил, но звезда не подвержена такой "стройности", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
На днях Ким выложила фото в платье от Versace. И фанаты были в шоке - звезда резко похудела!
"Вот это да! Ким так хорошо в этом весе!", "Теперь понятно, почему она столько тренировалась!".
Читайте также: У Веры Брежневой заметили новую татуировку на пикантном месте
"Вот это Канье Веста повезло!" - пишут в комментариях.
Светская львица Ким Кардашьян пугает своих поклонников худобой. Факт резкого похудения никого бы не удивил, но звезда не подвержена такой "стройности", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
На днях Ким выложила фото в платье от Versace. И фанаты были в шоке - звезда резко похудела!
"Вот это да! Ким так хорошо в этом весе!", "Теперь понятно, почему она столько тренировалась!".
Читайте также: У Веры Брежневой заметили новую татуировку на пикантном месте
"Вот это Канье Веста повезло!" - пишут в комментариях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
7
0
Также советуем посмотреть
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
- В Сети отыскали девушку из самого популярного мема года
- Футболист стал звездой Twitter, отправив себя в нокдаун
- Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотами
- Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
- В Сети подняли на смех новый пропагандистский плакат боевиков
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- Россиян не на шутку перепугало «ядерное» облако
- Сеть насмешило письмо фаната «русского мира» с ошибками
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
Оставьте свой комментарий