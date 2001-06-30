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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян удивила поклонников резким похудением

Ким Кардашьян удивила поклонников резким похудением Знаменитость опубликовала новую фотографию в социальной сети.

Светская львица Ким Кардашьян пугает своих поклонников худобой. Факт резкого похудения никого бы не удивил, но звезда не подвержена такой "стройности", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

На днях Ким выложила фото в платье от Versace. И фанаты были в шоке - звезда резко похудела!

"Вот это да! Ким так хорошо в этом весе!", "Теперь понятно, почему она столько тренировалась!".

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"Вот это Канье Веста повезло!" - пишут в комментариях.

Ким Кардашьян удивила поклонников резким похудением
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 Теги: Ким Кардашьян, похудение

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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