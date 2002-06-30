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Раздел: Культура  
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Беллу Хадид сфотографировали в откровенном наряде

Беллу Хадид сфотографировали в откровенном наряде Папарацци сделали фото модели на выходе из отеля.

Пышная грудь и кружевной бюстгальтер рвутся наружу из откровенного наряда Беллы Хадид, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Белла часто показывает свои достоинства на подиуме и во время различных съемок. Но модель продолжает радовать своими формами поклонников и вне рабочих будней.

Вот, например, фотографы запечатлели Хадид во время ее ужина в ресторане в Риме. Белла выходила из заведения, когда папарацци сделали несколько снимков.

На модели был белоснежный приталенный костюм с огромным декольте, из которого виднелись кружевной бюстгальтер и пышная грудь.

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Дополнила свой образ Белла очками, маленькой сумочкой Fendi и мюли с белыми носками.

Беллу Хадид сфотографировали в откровенном наряде
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 Теги: Белла Хадид, фото

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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