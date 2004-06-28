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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко расстроила поклонников своим внешним видом

Регина Тодоренко расстроила поклонников своим внешним видом Ведущая сфотографировалась в странном наряде.

Экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко, которая недавно показала себя и сестру в купальниках, опубликовала фото в причудливом наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Сеточка, купальник в горошек, розовая шуба и скейт — вот как нарядилась Регина. "Если ждёте сегодня #ПятницасРегиной, пишите в коментах, какие жирные ляшки отожрала)))!!!!" (написание и тут, и в комментариях сохранено), - прорекламировала девушка свое шоу на российском телеканале.

Не все фолловеры оценили юмор Регины.

christya_mgm: Немного перебор. Как Мали Сайрус стала после Американской своей поездки.
Aromashka555: Да с ляшками всё в поряде.)) Спортивные, красивые. Колготки такие не люблю.(( Вульгарности они дают немеряно.)
iasakovv: ты совсем сошла с ума,как ты в этом можешь гулять,это ж некультурно?

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Регина Тодоренко расстроила поклонников своим внешним видом
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 Теги: Регина Тодоренко, фото

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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