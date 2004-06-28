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Раздел: Культура  
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Ева Грин нарядилась в черное платье со смелым разрезом

Ева Грин нарядилась в черное платье со смелым разрезомФранцузская актриса является иконой стиля для многих женщин во всем мире.

Однако звезда кинофильма «Мечтатели» по-прежнему готова пойти на неожиданные перевоплощения. Например, вчера 37-летняя Ева Грин произвела настоящий фурор, посетив вечеринку известного модного дома «Bvlgari», пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsYou.

Кстати, торжественное мероприятие проходило в итальянской столице, тем не менее, это не помешало брюнетке блистать в роскошном черном платье в пол из бархата. Облегающая материя выгодно подчеркнула сногсшибательную фигуру француженки, а боковой разрез обнажил изящные ноги актрисы.

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Также Ева Грин дополнила аутфит в стиле «вамп», используя алую помаду, оригинальные босоножки на высоких каблуках и массивное металлическое ожерелье. Но, несмотря на столь дерзкий образ, звезда французского кино отдала предпочтение легким и романтичным локонам, которые визуально сгладили дерзкий образ музы Бернардо Бертолуччи. Примечательно, но многие фанаты раскритиковали столь соблазнительный лук знаменитости.
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 Теги: Ева Грин, платье, наряд, фото

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Сегодня, 10:57 » Автор: Алена Шимко
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