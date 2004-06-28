Раздел: Культура
Ведущая "Орла и решки" встречается с известным рэпером
Девушка встречается с известным музыкантом.
На прошлой неделе в Сети прошла волна слухов о романе блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея. И, похоже, эту информацию официально подтвердила и сладкая парочка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.
Настя Ивлеева и Элджей больше не скрывают свой головокружительный роман. Молодые люди поделились с подписчиками очень горячими фотографиями, которые все восприняли, как официальное подтверждение отношений.
В Инстаграме Настя Ивлеева разместила два соблазнительных снимка, на которых она запечатлена в обнимку с женихом.
Откровенный пост последовал за размещением первого селфи пары.
К слову, ранее Настю и Элджея подловили за страстными поцелуями в аэропорту: молодые люди не скрывали трепетных чувств. Стоит отметить, что некоторые подозревают пару в пиар-ходе. Мол, в скором времени Ивлеева снимется в лирическом клипе музыканта, а после роман сойдет на нет.
Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» похвалилась новой прической
Напомним, ранее Анастасия Ивлеева встречалась с бывшим солистом группы «Челси» Арсением Бородиным, а затем у нее был недолгий роман с певцом Олегом Майами. А вот личная жизнь Элджея покрыта мраком: недавно он якобы расстался с девушкой, которую зовут Настя.
На прошлой неделе в Сети прошла волна слухов о романе блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея. И, похоже, эту информацию официально подтвердила и сладкая парочка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.
Настя Ивлеева и Элджей больше не скрывают свой головокружительный роман. Молодые люди поделились с подписчиками очень горячими фотографиями, которые все восприняли, как официальное подтверждение отношений.
В Инстаграме Настя Ивлеева разместила два соблазнительных снимка, на которых она запечатлена в обнимку с женихом.
Откровенный пост последовал за размещением первого селфи пары.
К слову, ранее Настю и Элджея подловили за страстными поцелуями в аэропорту: молодые люди не скрывали трепетных чувств. Стоит отметить, что некоторые подозревают пару в пиар-ходе. Мол, в скором времени Ивлеева снимется в лирическом клипе музыканта, а после роман сойдет на нет.
Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» похвалилась новой прической
Напомним, ранее Анастасия Ивлеева встречалась с бывшим солистом группы «Челси» Арсением Бородиным, а затем у нее был недолгий роман с певцом Олегом Майами. А вот личная жизнь Элджея покрыта мраком: недавно он якобы расстался с девушкой, которую зовут Настя.
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