» » Ведущая "Орла и решки" встречается с известным рэпером
Раздел: Культура  
0

Ведущая "Орла и решки" встречается с известным рэпером

Ведущая "Орла и решки" встречается с известным рэперомДевушка встречается с известным музыкантом.

На прошлой неделе в Сети прошла волна слухов о романе блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея. И, похоже, эту информацию официально подтвердила и сладкая парочка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.

Настя Ивлеева и Элджей больше не скрывают свой головокружительный роман. Молодые люди поделились с подписчиками очень горячими фотографиями, которые все восприняли, как официальное подтверждение отношений.

В Инстаграме Настя Ивлеева разместила два соблазнительных снимка, на которых она запечатлена в обнимку с женихом.

Откровенный пост последовал за размещением первого селфи пары.

К слову, ранее Настю и Элджея подловили за страстными поцелуями в аэропорту: молодые люди не скрывали трепетных чувств. Стоит отметить, что некоторые подозревают пару в пиар-ходе. Мол, в скором времени Ивлеева снимется в лирическом клипе музыканта, а после роман сойдет на нет.

Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» похвалилась новой прической

Напомним, ранее Анастасия Ивлеева встречалась с бывшим солистом группы «Челси» Арсением Бородиным, а затем у нее был недолгий роман с певцом Олегом Майами. А вот личная жизнь Элджея покрыта мраком: недавно он якобы расстался с девушкой, которую зовут Настя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Настя Ивлеева, Элджей, встречаются

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:09 » Автор: Алена Шимко
     1246
     0

Похожие новости по теме

Звезда «Орла и Решки» показала своего возлюбленного Звезда «Орла и Решки» показала своего возлюбленного

Девушка встречается с известным музыкантом.

Ведущая «Орла и Решки» сделала пикантное фото в ванной Ведущая «Орла и Решки» сделала пикантное фото в ванной

Анастасия Ивлеева радует новыми снимками.

Ведущая Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии

Для 26-летней ведущей это уже не первый опыт подобных съёмок.

Телеведущая Телеведущая "Орла и Решки" раскрыла секрет нового сезона

Телеведущая Настя Ивлеева в своем микроблоге рассказала, что увидят зрители в новом сезоне шоу «Орел и решка».

Чертовски красива: Настя Ивлеева показала свежий снимок Чертовски красива: Настя Ивлеева показала свежий снимок

Выглядит ведущая великолепно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх