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Раздел: Культура  
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Кэти Перри и Тейлор Свифт помирились

Кэти Перри и Тейлор Свифт помирилисьЗнаменитости долгое время враждовали, но решили всё-таки помириться.

Скорее всего, надежды поклонников знаменитостей все же были услышаны. Недавно Тейлор Свифт и Кэти Перри были замечены вместе в Манчестере, где проходил день девушек. Один фотограф запечатлеет артисток в момент, когда они делали селфи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsYou.

Певицы вместе ходили по достопримечательностям, а также делали различные покупки. Тейлор для прогулки надела белую легкую блузку и стильные светлые шорты, а Кэти надела синие брюки и кофту с леопардовым принтом. Поклонников очень порадовало данное фото, которое вселило во многих, что топор войны знаменитости зарыли.

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Напоминаем, что вражда между Тейлор Свифт и Кэти Перри началось еще в 2014 году. Все началось с того, что Кэтти якобы увела у Тейлор нескольких танцоров. Через время Перри стала называть в Свифт «Регина Джордж в овечей шкур». Однако через время война разгорелась с новой силой из-за нескольких публикаций соцсетях.
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 Теги: Кэти Перри, Тейлор Свифт, помирились

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Сегодня, 12:41 » Автор: Алена Шимко
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