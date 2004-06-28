Раздел: Культура
Кэти Перри и Тейлор Свифт помирились
Знаменитости долгое время враждовали, но решили всё-таки помириться.
Скорее всего, надежды поклонников знаменитостей все же были услышаны. Недавно Тейлор Свифт и Кэти Перри были замечены вместе в Манчестере, где проходил день девушек. Один фотограф запечатлеет артисток в момент, когда они делали селфи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsYou.
Певицы вместе ходили по достопримечательностям, а также делали различные покупки. Тейлор для прогулки надела белую легкую блузку и стильные светлые шорты, а Кэти надела синие брюки и кофту с леопардовым принтом. Поклонников очень порадовало данное фото, которое вселило во многих, что топор войны знаменитости зарыли.
Читайте также: "Холодная война" между Тейлор Свифт и Кэти Перри продолжается
Напоминаем, что вражда между Тейлор Свифт и Кэти Перри началось еще в 2014 году. Все началось с того, что Кэтти якобы увела у Тейлор нескольких танцоров. Через время Перри стала называть в Свифт «Регина Джордж в овечей шкур». Однако через время война разгорелась с новой силой из-за нескольких публикаций соцсетях.
Скорее всего, надежды поклонников знаменитостей все же были услышаны. Недавно Тейлор Свифт и Кэти Перри были замечены вместе в Манчестере, где проходил день девушек. Один фотограф запечатлеет артисток в момент, когда они делали селфи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsYou.
Певицы вместе ходили по достопримечательностям, а также делали различные покупки. Тейлор для прогулки надела белую легкую блузку и стильные светлые шорты, а Кэти надела синие брюки и кофту с леопардовым принтом. Поклонников очень порадовало данное фото, которое вселило во многих, что топор войны знаменитости зарыли.
Читайте также: "Холодная война" между Тейлор Свифт и Кэти Перри продолжается
Напоминаем, что вражда между Тейлор Свифт и Кэти Перри началось еще в 2014 году. Все началось с того, что Кэтти якобы увела у Тейлор нескольких танцоров. Через время Перри стала называть в Свифт «Регина Джордж в овечей шкур». Однако через время война разгорелась с новой силой из-за нескольких публикаций соцсетях.
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