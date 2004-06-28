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Раздел: Культура  
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Николь Шерзингер надела платье с глубоким декольте

Николь Шерзингер надела платье с глубоким декольтеБывшая судья американского шоу «X-Factor» не стесняется своих форм.

И Николь Шерзингер продолжает завоевывать сердца поклонников, демонстрируя откровенные наряды. Вчера знаменитая брюнетка посетила бал, организованный британским музыкантом Элтоном Джоном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsYou.

Кстати, мероприятие было посвящено 25–летию существования его благотворительного фонда, который занимается поддержкой больных и профилактикой СПИДА. Как пишет storinka.com.ua, мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса. Среди них присутствовала Виктория Бекхэм, Эд Ширан, а также Элизабет Херли. Однако все внимание было приковано к Николь Шерзингер.

Бывшая судья американского шоу «X-Factor» не стесняется своих форм. И Николь Шерзингер продолжает завоевывать сердца поклонников, демонстрируя откровенные наряды. Вчера знаменитая брюнетка посетила бал, организованный британским музыкантом Элтоном Джоном. Кстати, мероприятие было посвящено 25–летию существования его благотворительного фонда, который занимается поддержкой больных и профилактикой СПИДА.

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Мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса. Среди них присутствовала Виктория Бекхэм, Эд Ширан, а также Элизабет Херли. Однако все внимание было приковано к Николь Шерзингер.
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 Теги: Николь Шерзингер, фото, платье, декольте

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Сегодня, 15:17 » Автор: Алена Шимко
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