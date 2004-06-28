Раздел: Культура
Николь Шерзингер надела платье с глубоким декольте
Бывшая судья американского шоу «X-Factor» не стесняется своих форм.
И Николь Шерзингер продолжает завоевывать сердца поклонников, демонстрируя откровенные наряды. Вчера знаменитая брюнетка посетила бал, организованный британским музыкантом Элтоном Джоном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsYou.
Кстати, мероприятие было посвящено 25–летию существования его благотворительного фонда, который занимается поддержкой больных и профилактикой СПИДА. Как пишет storinka.com.ua, мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса. Среди них присутствовала Виктория Бекхэм, Эд Ширан, а также Элизабет Херли. Однако все внимание было приковано к Николь Шерзингер.
Бывшая судья американского шоу «X-Factor» не стесняется своих форм. И Николь Шерзингер продолжает завоевывать сердца поклонников, демонстрируя откровенные наряды. Вчера знаменитая брюнетка посетила бал, организованный британским музыкантом Элтоном Джоном. Кстати, мероприятие было посвящено 25–летию существования его благотворительного фонда, который занимается поддержкой больных и профилактикой СПИДА.
Читайте также: Николь Шерзингер подвело платье со смелым декольте
Мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса. Среди них присутствовала Виктория Бекхэм, Эд Ширан, а также Элизабет Херли. Однако все внимание было приковано к Николь Шерзингер.
И Николь Шерзингер продолжает завоевывать сердца поклонников, демонстрируя откровенные наряды. Вчера знаменитая брюнетка посетила бал, организованный британским музыкантом Элтоном Джоном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsYou.
Кстати, мероприятие было посвящено 25–летию существования его благотворительного фонда, который занимается поддержкой больных и профилактикой СПИДА. Как пишет storinka.com.ua, мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса. Среди них присутствовала Виктория Бекхэм, Эд Ширан, а также Элизабет Херли. Однако все внимание было приковано к Николь Шерзингер.
Бывшая судья американского шоу «X-Factor» не стесняется своих форм. И Николь Шерзингер продолжает завоевывать сердца поклонников, демонстрируя откровенные наряды. Вчера знаменитая брюнетка посетила бал, организованный британским музыкантом Элтоном Джоном. Кстати, мероприятие было посвящено 25–летию существования его благотворительного фонда, который занимается поддержкой больных и профилактикой СПИДА.
Читайте также: Николь Шерзингер подвело платье со смелым декольте
Мероприятие посетили многие представители шоу-бизнеса. Среди них присутствовала Виктория Бекхэм, Эд Ширан, а также Элизабет Херли. Однако все внимание было приковано к Николь Шерзингер.
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