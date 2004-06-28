Раздел: Культура
Алена Шоптенко вновь занялась танцами
Украинский хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» вернулась в танцевальный зал.
Совсем недавно Алена Шоптенко родила мальчика, а уже сегодня стало известно, что украинский хореограф вернулась на паркет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Об этом Шоптенко рассказала в соцсети.
«Идеальный выходной — это когда Алексей Иванов (муж Алены Шоптенко) с АА (Алексей Алексеевич — маленький сын украинского хореографа) отпустили маму немножко погулять. Я скучала!» — отметила звезда и опубликовала несколько снимков из танцзала.
Читайте также: Беременная Алена Шоптенко активно занимается танцами
«Алена, какая вы умничка! любящая жена, молодая мамочка. И при этом, не забываете о любимом деле!», «Вдохновляюсь — мне ещё 6 недель до родов. Тоже хочу танцевать», «Как хорошо, что есть мужчины, которые ценят увлечения женщины и понимают, как важно для неё черпать энергию занимаясь любимым делом», «Идеальная фигура», — пишут фолловеры артистки.
Совсем недавно Алена Шоптенко родила мальчика, а уже сегодня стало известно, что украинский хореограф вернулась на паркет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Об этом Шоптенко рассказала в соцсети.
«Идеальный выходной — это когда Алексей Иванов (муж Алены Шоптенко) с АА (Алексей Алексеевич — маленький сын украинского хореографа) отпустили маму немножко погулять. Я скучала!» — отметила звезда и опубликовала несколько снимков из танцзала.
Читайте также: Беременная Алена Шоптенко активно занимается танцами
«Алена, какая вы умничка! любящая жена, молодая мамочка. И при этом, не забываете о любимом деле!», «Вдохновляюсь — мне ещё 6 недель до родов. Тоже хочу танцевать», «Как хорошо, что есть мужчины, которые ценят увлечения женщины и понимают, как важно для неё черпать энергию занимаясь любимым делом», «Идеальная фигура», — пишут фолловеры артистки.
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