» » Алена Шоптенко вновь занялась танцами
Раздел: Культура  
0

Алена Шоптенко вновь занялась танцами

Алена Шоптенко вновь занялась танцамиУкраинский хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» вернулась в танцевальный зал.

Совсем недавно Алена Шоптенко родила мальчика, а уже сегодня стало известно, что украинский хореограф вернулась на паркет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Об этом Шоптенко рассказала в соцсети.

«Идеальный выходной — это когда Алексей Иванов (муж Алены Шоптенко) с АА (Алексей Алексеевич — маленький сын украинского хореографа) отпустили маму немножко погулять. Я скучала!» — отметила звезда и опубликовала несколько снимков из танцзала.

Читайте также: Беременная Алена Шоптенко активно занимается танцами

«Алена, какая вы умничка! любящая жена, молодая мамочка. И при этом, не забываете о любимом деле!», «Вдохновляюсь — мне ещё 6 недель до родов. Тоже хочу танцевать», «Как хорошо, что есть мужчины, которые ценят увлечения женщины и понимают, как важно для неё черпать энергию занимаясь любимым делом», «Идеальная фигура», — пишут фолловеры артистки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Алёна Шоптенко, танцы, возвращение, карьера

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:53 » Автор: Алена Шимко
     626
     0

Похожие новости по теме

Алена Шоптенко показала, чем занимается наедине с собой Алена Шоптенко показала, чем занимается наедине с собой

Через две недели после родов хореограф приступила к танцевальным тренировкам.

Алена Шоптенко родила первенца Алена Шоптенко родила первенца

Танцовщица родила мальчика.

Украинский хореограф впервые стала мамой Украинский хореограф впервые стала мамой

О беременности Алена Шоптенко впервые призналась в феврале 2018 года.

Беременная Алена Шоптенко активно занимается танцами Беременная Алена Шоптенко активно занимается танцами

Звезда опубликовала фото с танцевального зала.

Была не была: Алена Шоптенко вновь связала себя узами брака Была не была: Алена Шоптенко вновь связала себя узами брака

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовала фото с обручальным кольцом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх