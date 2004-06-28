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Олег Винник поделился историей создания новой песни

Олег Винник поделился историей создания новой песниВсеукраинский тур 44-летнего Олега Винника с новой программой «Ты в курсе» набирает обороты.

После серии успешных концертов в Ужгороде, Львове, Черновцах, Виннице, Полтаве, Житомире артист выступил на стадионах Хмельницкого и Ивано-Франковска. К слову, во Франковске накануне концерта весь день шел дождь. А когда певец вышел на сцену, над стадионом появилась двойная радуга. Кроме того, местные жители хором признались музыканту в любви, спев строчки одного из самых популярных хитов Винника: «А мне хорошо с тобою…», пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsYou.

В рамках шоу исполнитель представил несколько авторских музыкальных новинок. Особенно пришелся по вкусу зрителям танцевальный трек с шутливым названием «Пчела Майя». Именно эта песня стала поводом для массовых флешмобов. В каждом городе поклонники артиста преподносят ему всевозможные презенты с «пчелиной» атрибутикой: от памятных сувениров до креативных угощений.

Олег Винник раскрыл карты и поделился историей создания композиции, которую за короткий период успели полюбить слушатели.

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«Моя Пчела Майя — это прообраз девушки, которая очень любит цветы и украшает ими все вокруг. С одной стороны, такая фанатичная любовь выглядит забавно. Но если понаблюдать за человеком, можно отметить искреннюю улыбку на его лице. А от этой улыбки и у окружающих людей поднимается настроение. Признаться, песня далась мне довольно нелегко. Поскольку хотелось не только провести ироничную параллель, но и донести основной посыл трека. К слову, композиция родилась не на пустом месте. На ее написание вдохновили реальные люди», — говорит артист.
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 Теги: Олег Винник, новая песня

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Сегодня, 17:25 » Автор: Алена Шимко
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