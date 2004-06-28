Олег Винник поделился историей создания новой песни

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Олег Винник поделился отровенными моментами из своей жизни Украинский певец Винник признался, что цвет его волос не является натуральным, в связи с чем ему часто приходится краситься.