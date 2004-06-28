Робби Уильямс рассказал о своей болезни

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Украинский певец рассказал поклонникам, кем он себя чувствует на данный момент. Певец шокировал своих поклонников признанием о себе. На своей странице в соцсети он написал о том, кто он. По его словам, он - одинокое животное, которое ищет дорогу домой.