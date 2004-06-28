Раздел: Культура
Робби Уильямс рассказал о своей болезни
Он ищет в сети негативные комментарии о себе.
Певец убежден, что страдает от синдрома Аспергера. Ранее он сообщал поклонникам о борьбе с приступами паники и депрессивными состояниями.
А теперь Робби решил, что его заболевание имеет сходство с аутизмом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на RUSSIANSHOWBIZ.INFO.
Певец пришел на радио, чтобы побеседовать о своем психическом состоянии: «У меня большие пробелы. Может быть, Аспергер или аутизм. Я не знаю, к какому виду отклонений относится мое заболевание, но что-то определенно есть. В моей голове всегда происходит напряженная работа. Я страдаю от одержимости, зависимости, психической патологии, одним словом».
Певец добавил, что имел бы такое же отклонение, независимо от того, был бы он звездой или простым рабочим: «Каждый день все меняется. Я же делаю одно и то же, как и вчера. Я не понимаю, почему мне так трудно утром выбраться из кровати». 44-летний музыкант признал, что только после появления на свет двоих детей, старшему из которых всего 5 лет, он стал больше ценить свою жизнь. Несмотря на то, что в семье известного исполнителя все прекрасно, он ищет в сети негативные комментарии о себе.
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Робби рассказал: «Самое интересное в моем состоянии — искать гадости о себе. Я идиот. Я не умею петь. Та или иная песня просто ужасна. Это проклятие и благословение одновременно, потому что благодаря таким толчкам я движусь вперед и уже стал тем, кем являюсь сейчас».
Певец убежден, что страдает от синдрома Аспергера. Ранее он сообщал поклонникам о борьбе с приступами паники и депрессивными состояниями.
А теперь Робби решил, что его заболевание имеет сходство с аутизмом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на RUSSIANSHOWBIZ.INFO.
Певец пришел на радио, чтобы побеседовать о своем психическом состоянии: «У меня большие пробелы. Может быть, Аспергер или аутизм. Я не знаю, к какому виду отклонений относится мое заболевание, но что-то определенно есть. В моей голове всегда происходит напряженная работа. Я страдаю от одержимости, зависимости, психической патологии, одним словом».
Певец добавил, что имел бы такое же отклонение, независимо от того, был бы он звездой или простым рабочим: «Каждый день все меняется. Я же делаю одно и то же, как и вчера. Я не понимаю, почему мне так трудно утром выбраться из кровати». 44-летний музыкант признал, что только после появления на свет двоих детей, старшему из которых всего 5 лет, он стал больше ценить свою жизнь. Несмотря на то, что в семье известного исполнителя все прекрасно, он ищет в сети негативные комментарии о себе.
Читайте также: Известный певец выпустил клип в честь Энди Уорхола
Робби рассказал: «Самое интересное в моем состоянии — искать гадости о себе. Я идиот. Я не умею петь. Та или иная песня просто ужасна. Это проклятие и благословение одновременно, потому что благодаря таким толчкам я движусь вперед и уже стал тем, кем являюсь сейчас».
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