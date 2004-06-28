Раздел: Культура
Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России
Виталий Козловский выступил в Москве на 9 мая.
Украинский певец Виталий Козловский заявил, что концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы. И прокомментировал, почему решил выступить в Москве на 9 мая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что интервью Виталий Козловский давал только на украинском языке.
Он заверил, что "концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы". А на вопрос, почему он согласился выступить в России, прокомментировал: "Меня не раз приглашали в Москву и каждый раз я категорически отказывался. Но позволил себе поехать именно на 9 мая", – сказал певец.
Читайте также: Виталий Козловский похвастался отличной фигурой
Я настолько был сосредоточен на своей работе, песнях, музыке, гастролях, клипах, иногда поверхностно и узко смотрел на глобальную политическую ситуацию. Думаю, вся эта ситуация мне была необходима, чтобы во всем разобраться и понять. Понять, что артист – это не просто певец или актер, личность, которая стоит в стороне от глобальных событий в стране. Это прежде всего, сознательный гражданин своей страны и пример для своих поклонников,– рассказал Козловский.
Украинский певец Виталий Козловский заявил, что концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы. И прокомментировал, почему решил выступить в Москве на 9 мая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отметим, что интервью Виталий Козловский давал только на украинском языке.
Он заверил, что "концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы". А на вопрос, почему он согласился выступить в России, прокомментировал: "Меня не раз приглашали в Москву и каждый раз я категорически отказывался. Но позволил себе поехать именно на 9 мая", – сказал певец.
Читайте также: Виталий Козловский похвастался отличной фигурой
Я настолько был сосредоточен на своей работе, песнях, музыке, гастролях, клипах, иногда поверхностно и узко смотрел на глобальную политическую ситуацию. Думаю, вся эта ситуация мне была необходима, чтобы во всем разобраться и понять. Понять, что артист – это не просто певец или актер, личность, которая стоит в стороне от глобальных событий в стране. Это прежде всего, сознательный гражданин своей страны и пример для своих поклонников,– рассказал Козловский.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1389
1
Также советуем посмотреть
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
- В Сети отыскали девушку из самого популярного мема года
Оставьте свой комментарий