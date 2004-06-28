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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России

Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в РоссииВиталий Козловский выступил в Москве на 9 мая.

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы. И прокомментировал, почему решил выступить в Москве на 9 мая.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отметим, что интервью Виталий Козловский давал только на украинском языке.

Он заверил, что "концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы". А на вопрос, почему он согласился выступить в России, прокомментировал: "Меня не раз приглашали в Москву и каждый раз я категорически отказывался. Но позволил себе поехать именно на 9 мая", – сказал певец.

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Я настолько был сосредоточен на своей работе, песнях, музыке, гастролях, клипах, иногда поверхностно и узко смотрел на глобальную политическую ситуацию. Думаю, вся эта ситуация мне была необходима, чтобы во всем разобраться и понять. Понять, что артист – это не просто певец или актер, личность, которая стоит в стороне от глобальных событий в стране. Это прежде всего, сознательный гражданин своей страны и пример для своих поклонников,– рассказал Козловский.

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 Теги: Виталий Козловский, Россия, выступление

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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ГістьЯ  
Сегодня, 20:15

Уп-с, как быстро этот Козловский поменял свое мнение. А ларчик просто открывается - отсутствие звонкой монеты поразительно быстро меняет направленность взглядов на события.

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