Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России

Виталий Козловский выступил в Москве на 9 мая.



Украинский певец Виталий Козловский заявил, что концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы. И прокомментировал, почему решил выступить в Москве на 9 мая.



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Отметим, что интервью Виталий Козловский давал только на украинском языке.



Он заверил, что "концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы". А на вопрос, почему он согласился выступить в России, прокомментировал: "Меня не раз приглашали в Москву и каждый раз я категорически отказывался. Но позволил себе поехать именно на 9 мая", – сказал певец.



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Я настолько был сосредоточен на своей работе, песнях, музыке, гастролях, клипах, иногда поверхностно и узко смотрел на глобальную политическую ситуацию. Думаю, вся эта ситуация мне была необходима, чтобы во всем разобраться и понять. Понять, что артист – это не просто певец или актер, личность, которая стоит в стороне от глобальных событий в стране. Это прежде всего, сознательный гражданин своей страны и пример для своих поклонников,– рассказал Козловский.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинский певец Виталий Козловский заявил, что концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы. И прокомментировал, почему решил выступить в Москве на 9 мая.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Отметим, что интервью Виталий Козловский давал только на украинском языке.Он заверил, что "концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы". А на вопрос, почему он согласился выступить в России, прокомментировал: "Меня не раз приглашали в Москву и каждый раз я категорически отказывался. Но позволил себе поехать именно на 9 мая", – сказал певец.Я настолько был сосредоточен на своей работе, песнях, музыке, гастролях, клипах, иногда поверхностно и узко смотрел на глобальную политическую ситуацию. Думаю, вся эта ситуация мне была необходима, чтобы во всем разобраться и понять. Понять, что артист – это не просто певец или актер, личность, которая стоит в стороне от глобальных событий в стране. Это прежде всего, сознательный гражданин своей страны и пример для своих поклонников,– рассказал Козловский.



