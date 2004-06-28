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Раздел: Культура  
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Участница Spice Girls подтвердила воссоединение группы

Участница Spice Girls подтвердила воссоединение группыMel B продолжает утверждать, что группа выступит в полном составе.

Одна из участниц группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) заявила, что группа вновь соберется вместе для выступления.

Об этом она рассказала в эфире телешоу Today Show, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Накануне другая участница коллектива Виктория Бекхэм опровергла слухи о концертном туре и подчеркнула, что не поедет в турне.

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Я единственная, кто продолжает говорить, что мы будем выступать. Не слушайте Викторию, она всегда говорит, что никакого воссоединения никогда не будет, она всегда это делает. Виктория, прекрати так говорить!– отметила она.

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 Теги: Spice Girls, воссоединение группы

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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