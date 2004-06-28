Раздел: Культура
Участница Spice Girls подтвердила воссоединение группы
Mel B продолжает утверждать, что группа выступит в полном составе.
Одна из участниц группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) заявила, что группа вновь соберется вместе для выступления.
Об этом она рассказала в эфире телешоу Today Show, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Накануне другая участница коллектива Виктория Бекхэм опровергла слухи о концертном туре и подчеркнула, что не поедет в турне.
Читайте также: Виктория Бэкхем: Воссоединения Spice Girls не было
Я единственная, кто продолжает говорить, что мы будем выступать. Не слушайте Викторию, она всегда говорит, что никакого воссоединения никогда не будет, она всегда это делает. Виктория, прекрати так говорить!– отметила она.
Одна из участниц группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) заявила, что группа вновь соберется вместе для выступления.
Об этом она рассказала в эфире телешоу Today Show, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Накануне другая участница коллектива Виктория Бекхэм опровергла слухи о концертном туре и подчеркнула, что не поедет в турне.
Читайте также: Виктория Бэкхем: Воссоединения Spice Girls не было
Я единственная, кто продолжает говорить, что мы будем выступать. Не слушайте Викторию, она всегда говорит, что никакого воссоединения никогда не будет, она всегда это делает. Виктория, прекрати так говорить!– отметила она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
96
0
Также советуем посмотреть
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
Оставьте свой комментарий