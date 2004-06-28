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Раздел: Культура  
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Украинский певец прокомментировал слухи о его сексуальной ориентации

Украинский певец прокомментировал слухи о его сексуальной ориентацииПевец прокомментировал высказывания о том, что он якобы гей.

Украинский певец Виталий Козловский пришел на шоу своей бывшей невесты Рамины Эсхакзай. Во время съемок бывшие возлюбленные выясняли отношения. В соцсети Instagram Рамина опубликовала совместное фото с певцом и отрывок из видео.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

На встречу с экс-невестой Козловский пришел с цветами.

Бывшие возлюбленные обсуждали скандальный разрыв, разногласия, и обнаженные фото друг друга, хотя темой встречи изначально был успех певца.

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«Мне пофиг», — сказал певец (на видео 08:04).

«Я просто на это все не реагирую», — добавил он.
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 Теги: Козловский, сексуальная ориентация

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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