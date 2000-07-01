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Популярнейшие украинские исполнители споют дуэтом

Популярнейшие украинские исполнители споют дуэтом Monatik и солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева заявили о совместной работе.

Идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта «Танці з зірками». А уже во время новогодних празднований Monatik презентовал демо-версию авторского трека продюсерскому центру Mozgi Entertainment, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ELLE.

«Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это произошло! Он свеж и опасен, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях.

"То, что сейчас происходит с нами — я привык петь один, она привыкла петь с безгранично талантливым Позитивом".

Но сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса», - рассказал Monatik.

«Monatik – талантливый, настоящий, глубокий человек и артист с безумной отдачей. Каждый раз нам было интересно просто разговаривать, встречаясь за кулисами концертов и проектов.

"Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует - это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу".

«Глубоко…» - особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить», - поделилась Надя Дорофеева.

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Артисты посетили студию «Светской жизни» сразу же после возвращения со съемок клипа, которые проходили на Лазурном берегу Франции. Режиссером видео выступила Таню Муиньо. Релиз совместного трека, а также клип на данный сингл, запланированы на июль.

Популярнейшие украинские исполнители споют дуэтом
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 Теги: Надя Дорофеева, Monatik

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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