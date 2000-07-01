Раздел: Культура
Популярнейшие украинские исполнители споют дуэтом
Monatik и солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева заявили о совместной работе.
Идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта «Танці з зірками». А уже во время новогодних празднований Monatik презентовал демо-версию авторского трека продюсерскому центру Mozgi Entertainment, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ELLE.
«Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это произошло! Он свеж и опасен, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях.
"То, что сейчас происходит с нами — я привык петь один, она привыкла петь с безгранично талантливым Позитивом".
Но сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса», - рассказал Monatik.
«Monatik – талантливый, настоящий, глубокий человек и артист с безумной отдачей. Каждый раз нам было интересно просто разговаривать, встречаясь за кулисами концертов и проектов.
"Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует - это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу".
«Глубоко…» - особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить», - поделилась Надя Дорофеева.
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Артисты посетили студию «Светской жизни» сразу же после возвращения со съемок клипа, которые проходили на Лазурном берегу Франции. Режиссером видео выступила Таню Муиньо. Релиз совместного трека, а также клип на данный сингл, запланированы на июль.
Идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта «Танці з зірками». А уже во время новогодних празднований Monatik презентовал демо-версию авторского трека продюсерскому центру Mozgi Entertainment, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ELLE.
«Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это произошло! Он свеж и опасен, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях.
"То, что сейчас происходит с нами — я привык петь один, она привыкла петь с безгранично талантливым Позитивом".
Но сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса», - рассказал Monatik.
«Monatik – талантливый, настоящий, глубокий человек и артист с безумной отдачей. Каждый раз нам было интересно просто разговаривать, встречаясь за кулисами концертов и проектов.
"Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует - это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу".
«Глубоко…» - особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить», - поделилась Надя Дорофеева.
Читайте также: Авторитетный журнал составил рейтинг лучших песен века
Артисты посетили студию «Светской жизни» сразу же после возвращения со съемок клипа, которые проходили на Лазурном берегу Франции. Режиссером видео выступила Таню Муиньо. Релиз совместного трека, а также клип на данный сингл, запланированы на июль.
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