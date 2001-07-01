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Известные голливудские актеры преобразились ради новых съемок

Известные голливудские актеры преобразились ради новых съемок Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт предстали в новых рэтро-образах.

Актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На снимке он вместе с коллегой по съемочной площадке Брэдом Питтом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Бреда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в ленте. Впоследствии к актерскому составу присоединились также Робби, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинз, Кот Джефферсон и Николас Хаммонд.

Лента «Однажды в Голливуде» рассказывает о маньяке Чарльза Мэнсона. События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Мэнсона, который скончался в ноябре 2017 года.

В фильме Ди Каприо исполнит роль звезды вестернов Рика Далтона, а Питт — его дублера Клиффа Бута.

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Премьера черной комедии запланирована на 9 августа 2019 года.

Известные голливудские актеры преобразились ради новых съемок
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 Теги: Ди Каприо, Брэд Питт

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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