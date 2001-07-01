Раздел: Культура
Известные голливудские актеры преобразились ради новых съемок
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт предстали в новых рэтро-образах.
Актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На снимке он вместе с коллегой по съемочной площадке Брэдом Питтом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Бреда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в ленте. Впоследствии к актерскому составу присоединились также Робби, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинз, Кот Джефферсон и Николас Хаммонд.
Лента «Однажды в Голливуде» рассказывает о маньяке Чарльза Мэнсона. События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Мэнсона, который скончался в ноябре 2017 года.
В фильме Ди Каприо исполнит роль звезды вестернов Рика Далтона, а Питт — его дублера Клиффа Бута.
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Премьера черной комедии запланирована на 9 августа 2019 года.
Актер Леонардо ДиКаприо показал первый кадр нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На снимке он вместе с коллегой по съемочной площадке Брэдом Питтом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Бреда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в ленте. Впоследствии к актерскому составу присоединились также Робби, Дакота Фэннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш, Клифтон Коллинз, Кот Джефферсон и Николас Хаммонд.
Лента «Однажды в Голливуде» рассказывает о маньяке Чарльза Мэнсона. События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Мэнсона, который скончался в ноябре 2017 года.
В фильме Ди Каприо исполнит роль звезды вестернов Рика Далтона, а Питт — его дублера Клиффа Бута.
Читайте также: Авторитетный журнал составил рейтинг лучших песен века
Премьера черной комедии запланирована на 9 августа 2019 года.
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