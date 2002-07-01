Известная певица съела засушенную гусеницу на камеру

Похожие новости по теме

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая уже давно получила почетное звание заслуженной артистки Украины, на днях дала грандиозный концерт в украинской столице. Эпатажная украинская звезда Оля Полякова на своей персональной страничке в социальной сети опубликовала фотоснимок с киевского концерта Лободы. Не