Раздел: Культура
Известная певица съела засушенную гусеницу на камеру
Шер принимала участие в популярном шоу.
На днях вышел новый выпуск американской телепередачи «The Late Late Show with James Corden», в которой приняла участие культовая поп-исполнительница Шер. Звезда шокировала поклонников неожиданным поступком во время шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По правилам игры шоу «Spill Your Guts or Fill Your Guts» приглашенная звезда должна ответить на любой откровенный вопрос или съесть что-либо отвратительное.
Уже первый вопрос от ведущего Джеймса Кордена поставил певицу перед сложным выбором. Шер нужно было рассказать о ее четырех лучших любовниках.
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Шер посмеялась, но предпочла не отвечать. За отказ ей пришлось съесть высушенную гусеницу.
На днях вышел новый выпуск американской телепередачи «The Late Late Show with James Corden», в которой приняла участие культовая поп-исполнительница Шер. Звезда шокировала поклонников неожиданным поступком во время шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По правилам игры шоу «Spill Your Guts or Fill Your Guts» приглашенная звезда должна ответить на любой откровенный вопрос или съесть что-либо отвратительное.
Уже первый вопрос от ведущего Джеймса Кордена поставил певицу перед сложным выбором. Шер нужно было рассказать о ее четырех лучших любовниках.
Читайте также: Известные голливудские актеры преобразились ради новых съемок
Шер посмеялась, но предпочла не отвечать. За отказ ей пришлось съесть высушенную гусеницу.
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