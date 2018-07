Известная певица съела засушенную гусеницу на камеру

На днях вышел новый выпуск американской телепередачи «The Late Late Show with James Corden», в которой приняла участие культовая поп-исполнительница Шер. Звезда шокировала поклонников неожиданным поступком во время шоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю По правилам игры шоу «Spill Your Guts or Fill Your Guts» приглашенная звезда должна ответить на любой откровенный вопрос или съесть что-либо отвратительное.Уже первый вопрос от ведущего Джеймса Кордена поставил певицу перед сложным выбором. Шер нужно было рассказать о ее четырех лучших любовниках.Шер посмеялась, но предпочла не отвечать. За отказ ей пришлось съесть высушенную гусеницу.