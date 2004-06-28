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Селену Гомес вывели на откровенный разговор

Селену Гомес вывели на откровенный разговор Звезда рассказала о будущем материнстве.

25-летняя бывшая звезда Disney Селена Гомес не часто откровенничает с журналистами, но во время интервью в рамках промокампании фильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (Hotel Transilvania 3: Summer Vacation), в котором она озвучила одного из героев, она рассказала, какой мамой станет в будущем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

В мультфильме Гомес озвучила Мейвис — дочь графа Дракулы. Вместе с ней на интервью пришел ее коллега, актер Энди Сэмберг. Он также участвовал в картине и озвучил персонажа по имени Джонни, который является экранным супругом актрисы. И поскольку речь в проекте идет о семейных ценностях, то во время беседы речь пошла именно на эту тему. Обсуждая мультперсонажей, корреспондент в какой-то момент отметил:

Я вижу, что ты очень ответственно подходишь к вопросам, которые касаются близких тебе людей.

На что Гомес ответила: "Да! Я думаю, что я была бы либо самой лучшей, либо самой худшей матерью на свете. Просто потому что я буду защищать своих детей до последнего".

А вот отношения Селены Гомес с ее родителями, к слову, далеки от идеала. В прошлом году у нее произошел крупный скандал с собственной матерью, который назревал долгие годы. Все дело в том, что Мэнди Тифи и отчим Гомес занимались менеджментом певицы, когда же Селена решила сменить команду и нанять новых людей, ее близкие отреагировали резко негативно.

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Кроме того, мать Гомес была не в восторге от воссоединения дочери с Джастином Бибером, что тоже сыграло свою роль.
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 Теги: Селена Гомес, материнство

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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