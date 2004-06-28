Раздел: Культура
Названы самые долгожданные фильмы июля
В прокат выходит продолжение приключений семьи монстров и новая "Миссия невыполнима".
Второй месяц лета порадует любителем кино выходом на экраны продолжений любимых фильмов и новых картин, которые обещают стать интересными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
Итак, в прокате в июле "Человек-муравей и Оса", который расскажет о новых приключениях супергероя Marvel, "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном, продолжение истории семьи монстров из отеля "Трансильвания" "Монстры на каникулах 3", возвращение Итана Ханта в фильме "Миссия невыполнима: Фолаут" и картина о невероятной афере "Клуб молодых миллиардеров".
"Человек-муравей и Оса"
Премьера: 5 июля
Режиссер: Пейтон Рид
В ролях: Эванджелин Лилли, Мишель Пфайффер, Уолтон Гоггинс, Давид Дастмалчян, Джуди Грир, Ханна Джон-Кэймен, Пол Радд, Майкл Дуглас, Лоренс Фишберн, Майкл Пенья
Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.
"Небоскреб"
Премьера: 12 июля
Режиссер: Роусон Маршалл Тербер
В ролях: Дуэйн Джонсон, Пабло Шрайбер, Нив Кэмпбелл, Роланд Мюллер, Кевин О. Ранкин, Байрон Манн, Чин Хань, Пол МакДжиллион, Адриан Холмс, Эльфина Люк
Самый высокий и технологичный небоскреб в мире становится центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд может спасти вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету.
"Монстры на каникулах 3"
Режиссер: Геннадий Тартаковский
Премьера: 12 июля
В ролях: Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми, Энди Сэмберг, Мэл Брукс, Кевин Джеймс, Кигэн Майкл Ки, Дэвид Спейд, Фрэн Дрешер, Молли Шеннон
Монстры снова на каникулах! Теперь они всей родней отправляются в круиз на лайнере, оставив отель "Трансильвания" на самоуправлении.
"Клуб молодых миллиардеров"
Премьер: 19 июля
Режиссер: Джеймс Кокс
В ролях: Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Кевин Спейси, Энсел Элгорт, Билли Лурд, Кэри Элвис, Сьюки Уотерхаус, Розанна Аркетт, Джадд Нельсон, Букем Вудбайн
Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем — смертельной.
"Миссия невыполнима: Фоллаут"
Премьера: 26 июля
Режиссер: Кристофер МакКуорри
В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Винг Реймз, Саймон Пегг, Мишель Монахэн, Алек Болдуин, Ванесса Кирби, Генри Кавилл, Анджела Бассетт, Шон Харрис
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Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.
Второй месяц лета порадует любителем кино выходом на экраны продолжений любимых фильмов и новых картин, которые обещают стать интересными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
Итак, в прокате в июле "Человек-муравей и Оса", который расскажет о новых приключениях супергероя Marvel, "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном, продолжение истории семьи монстров из отеля "Трансильвания" "Монстры на каникулах 3", возвращение Итана Ханта в фильме "Миссия невыполнима: Фолаут" и картина о невероятной афере "Клуб молодых миллиардеров".
"Человек-муравей и Оса"
Премьера: 5 июля
Режиссер: Пейтон Рид
В ролях: Эванджелин Лилли, Мишель Пфайффер, Уолтон Гоггинс, Давид Дастмалчян, Джуди Грир, Ханна Джон-Кэймен, Пол Радд, Майкл Дуглас, Лоренс Фишберн, Майкл Пенья
Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.
"Небоскреб"
Премьера: 12 июля
Режиссер: Роусон Маршалл Тербер
В ролях: Дуэйн Джонсон, Пабло Шрайбер, Нив Кэмпбелл, Роланд Мюллер, Кевин О. Ранкин, Байрон Манн, Чин Хань, Пол МакДжиллион, Адриан Холмс, Эльфина Люк
Самый высокий и технологичный небоскреб в мире становится центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд может спасти вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету.
"Монстры на каникулах 3"
Режиссер: Геннадий Тартаковский
Премьера: 12 июля
В ролях: Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми, Энди Сэмберг, Мэл Брукс, Кевин Джеймс, Кигэн Майкл Ки, Дэвид Спейд, Фрэн Дрешер, Молли Шеннон
Монстры снова на каникулах! Теперь они всей родней отправляются в круиз на лайнере, оставив отель "Трансильвания" на самоуправлении.
"Клуб молодых миллиардеров"
Премьер: 19 июля
Режиссер: Джеймс Кокс
В ролях: Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Кевин Спейси, Энсел Элгорт, Билли Лурд, Кэри Элвис, Сьюки Уотерхаус, Розанна Аркетт, Джадд Нельсон, Букем Вудбайн
Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем — смертельной.
"Миссия невыполнима: Фоллаут"
Премьера: 26 июля
Режиссер: Кристофер МакКуорри
В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Винг Реймз, Саймон Пегг, Мишель Монахэн, Алек Болдуин, Ванесса Кирби, Генри Кавилл, Анджела Бассетт, Шон Харрис
Читайте также: Селену Гомес вывели на откровенный разговор
Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.
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