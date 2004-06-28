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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк похвалилась бесконечными ножками

Леся Никитюк похвалилась бесконечными ножкамиДевушка побывала в Батуми.

Украинская телеведущая Леся Никитюк не только не скрывает свою стройную фигуру, но и с удовольствием ее демонстрирует, публикуя многочисленные снимки в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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На новых фото, которые Леся разместила в своем аккаунте, ведущая позирует в коротком желтом платье на фоне батумских небоскребов..

Леся Никитюк похвалилась бесконечными ножками
Леся Никитюк похвалилась бесконечными ножками
Леся Никитюк похвалилась бесконечными ножками
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 Теги: Леся Никитюк, ноги

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Сегодня, 11:52 » Автор: Анна Мартынова
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