Раздел: Культура
Ванесса Паради впервые пошла под венец
У актрисы есть дети от Джонни Деппа.
Французская актриса и певица Ванесса Паради вышла замуж. Супругом 45-летней звезды стал 44-летний режиссер и сценарист марокканско-еврейского происхождения Самюэль Беншетри, с которым она встречалась с 2016 года. Слухи о их помолвке появились в январе, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщает французское издание Le Parisien, пара в ходе очень скромной церемонии зарегистрировала свой брак в мэрии городка Сен-Симеон к востоку от Парижа. Счастливая невеста была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених — в темно-синем костюме.
В числе гостей присутствовала дочь Ванессы Лили-Роуз Депп. А вот ее сына Джека не было. Ранее сообщалось, что юноша серьезно заболел. 26 июня Паради пропустила премьеру своего фильма «Нож в сердце» из-за проблем со здоровьем сына. В настоящее время Джеку уже намного лучше. Так что запланированную свадьбу решили все же не отменять.
Для Ванессы (известной по фильмам «Колдовская любовь», «Один шанс на двоих», «Девушка на мосту») это первый официальный брак. Ранее Паради долгое время жила в фактическом браке с голливудским актером Джонни Деппом, с которым познакомилась в 1998 году. У пары имеется двое детей — 18-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди (которая стала успешной моделью) и 16-летний сын Джек. В июне 2012 года стало известно, что Ванесса и Джонни мирно расстались, так и не обвенчавшись. Причиной разрыва стали отношения Деппа с партнершей по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд, начавшиеся в 2011 году. 3 февраля 2015 года Депп и Херд поженились, но уже в мае следующего года Эмбер со скандалом подала на развод. Позже Депп говорил, что разрыв с Ванессой был также вызван тем, что в последние годы они мало виделись из-за его карьеры. «Это было нелегко для нее, для меня и для детей», — заявил он.
Беншетри с 1998 года был женат на французской актрисе Мари Трентиньян (дочери известного актера Жан-Луи Трентиньяна). В 2003 году Самюэль овдовел. Мари в припадке ревности забил до смерти ее любовник — солист группы Noir Desir Бертран Канта. От Трентиньян у режиссера есть 19-летний сын Жюль (всего у актрисы было четверо детей от четырех разных мужчин). Кроме того, у режиссера есть внебрачная десятилетняя дочь Саюль от актрисы Анны Мульяли.
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Ранее, еще до знакомства с Самюэлем, Паради говорила, что официальный брак не имеет для нее значения. Для нее главное — иметь рядом родственную душу. «Церемонии для меня не важны, все, что мне нужно — это любовь», — говорила она.
Французская актриса и певица Ванесса Паради вышла замуж. Супругом 45-летней звезды стал 44-летний режиссер и сценарист марокканско-еврейского происхождения Самюэль Беншетри, с которым она встречалась с 2016 года. Слухи о их помолвке появились в январе, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщает французское издание Le Parisien, пара в ходе очень скромной церемонии зарегистрировала свой брак в мэрии городка Сен-Симеон к востоку от Парижа. Счастливая невеста была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених — в темно-синем костюме.
В числе гостей присутствовала дочь Ванессы Лили-Роуз Депп. А вот ее сына Джека не было. Ранее сообщалось, что юноша серьезно заболел. 26 июня Паради пропустила премьеру своего фильма «Нож в сердце» из-за проблем со здоровьем сына. В настоящее время Джеку уже намного лучше. Так что запланированную свадьбу решили все же не отменять.
Для Ванессы (известной по фильмам «Колдовская любовь», «Один шанс на двоих», «Девушка на мосту») это первый официальный брак. Ранее Паради долгое время жила в фактическом браке с голливудским актером Джонни Деппом, с которым познакомилась в 1998 году. У пары имеется двое детей — 18-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди (которая стала успешной моделью) и 16-летний сын Джек. В июне 2012 года стало известно, что Ванесса и Джонни мирно расстались, так и не обвенчавшись. Причиной разрыва стали отношения Деппа с партнершей по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд, начавшиеся в 2011 году. 3 февраля 2015 года Депп и Херд поженились, но уже в мае следующего года Эмбер со скандалом подала на развод. Позже Депп говорил, что разрыв с Ванессой был также вызван тем, что в последние годы они мало виделись из-за его карьеры. «Это было нелегко для нее, для меня и для детей», — заявил он.
Беншетри с 1998 года был женат на французской актрисе Мари Трентиньян (дочери известного актера Жан-Луи Трентиньяна). В 2003 году Самюэль овдовел. Мари в припадке ревности забил до смерти ее любовник — солист группы Noir Desir Бертран Канта. От Трентиньян у режиссера есть 19-летний сын Жюль (всего у актрисы было четверо детей от четырех разных мужчин). Кроме того, у режиссера есть внебрачная десятилетняя дочь Саюль от актрисы Анны Мульяли.
Читайте также: Леся Никитюк похвалилась бесконечными ножками
Ранее, еще до знакомства с Самюэлем, Паради говорила, что официальный брак не имеет для нее значения. Для нее главное — иметь рядом родственную душу. «Церемонии для меня не важны, все, что мне нужно — это любовь», — говорила она.
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