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Monatik и Надя Дорофеева анонсировали совместный проект

Monatik и Надя Дорофеева анонсировали совместный проектЗвезды споют дуэтом.

Известный украинский артист MONATIK и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вскоре представят совместную песню. Автором трека "Глубоко..." выступил MONATIK, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Ведущая телепрограммы "Светская жизнь" на телеканале "1+1" Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram видео с репетиции.

Как признались артисты в интервью Кате Осадчей, идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта "Танці з зірками".

MONATIK отметил, что они давно шли к тому, чтобы создать дуэт. "Я уже давно глубоко поверил в то, что этот дуэт рано или поздно должен был состояться. Это произошло!!! Он свеж и опасен, как и сама песня. Она может надолго засесть глубоко в мыслях", - сказал певец и добавил, что считает этот проект удачным.

"Сегодня время коллабораций, неординарных экспериментов. В моем понимании этот был удачным, учитывая то, что мы все получили огромное наслаждение от процесса", - сообщил MONATIK.

Надя Дорофеева добавила, что они давно общаются и создание совместного проекта – это был лишь вопрос времени.

"MONATIK – талантливый, настоящий, глубокий человек и артист с безумной отдачей. Каждый раз нам было интересно просто разговаривать, встречаясь за кулисами концертов и проектов. Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует - это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу", - сказала Дорофеева.

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Релиз совместного трека, а также клип на данный сингл запланированы на июль.
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 Теги: Надя Дорофеева, Monatik

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Сегодня, 14:02 » Автор: Анна Мартынова
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