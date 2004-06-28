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Раздел: Культура  
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Элизабет Херли не постеснялась сфотографироваться топлесс

Элизабет Херли не постеснялась сфотографироваться топлессАктриса восхитила пляжным снимком.

Британская актриса Элизабет Херли, которой в июне исполнилось 53 года, порадовала поклонников фото без бюстгальтера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Пикантный снимок Херли разместила в своем Instagram.

Правда, грудь актриса целомудренно прикрыла шляпой.

Элизабет Херли не постеснялась сфотографироваться топлесс


Но уже на втором фото грудь хорошо видно, хотя Элизабет надела верх купальника и даже рубашку.

Элизабет Херли не постеснялась сфотографироваться топлесс


Элизабет Херли, которую мы помним в роли соблазнительной брюнетки в сериале "Сплетница", сама разрабатывает купальники и сама рекламирует. Фигура ей это очень даже позволяет.

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Кстати, звезда утверждает, что поддерживать фигуру ей помогает простая вода, которую она пьет в больших количествах. Актриса ест много овощей и фруктов, а также занимается спортом.
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 Теги: Элизабет Херли, топлесс

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Сегодня, 14:47 » Автор: Анна Мартынова
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