Раздел: Культура
Звезда Голливуда показала округлившийся животик
Кейт Хадсон похвасталась снимками в Instagram.
Американская актриса Кейт Хадсон, беременна третьим ребенком, недавно продемонстрировала свой округлый животик. Соответствующие фото актриса опубликовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На одном из снимков Кейт в коротком топе и леггинсах релаксирует на полу.
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Еще на одном фото звезда позирует в бикини, но его не видно из-за большого животика.
Американская актриса Кейт Хадсон, беременна третьим ребенком, недавно продемонстрировала свой округлый животик. Соответствующие фото актриса опубликовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На одном из снимков Кейт в коротком топе и леггинсах релаксирует на полу.
Читайте также: Monatik и Надя Дорофеева анонсировали совместный проект
Еще на одном фото звезда позирует в бикини, но его не видно из-за большого животика.
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