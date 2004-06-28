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Раздел: Культура  
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Звезда Голливуда показала округлившийся животик

Звезда Голливуда показала округлившийся животикКейт Хадсон похвасталась снимками в Instagram.

Американская актриса Кейт Хадсон, беременна третьим ребенком, недавно продемонстрировала свой округлый животик. Соответствующие фото актриса опубликовала в своем Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На одном из снимков Кейт в коротком топе и леггинсах релаксирует на полу.

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Еще на одном фото звезда позирует в бикини, но его не видно из-за большого животика.

Звезда Голливуда показала округлившийся животик
Звезда Голливуда показала округлившийся животик
Звезда Голливуда показала округлившийся животик
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 Теги: Кейт Хадсон, беременность

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Сегодня, 15:32 » Автор: Анна Мартынова
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