Раздел: Культура
В Канаде застрелили известного рэпера
Исполнитель погиб в результате перестрелке.
Сегодня, 1 июля, стало известно о трагической гибели известного канадского рэпера Smoke Dawg в одном из ночных клубов Торонто, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Несколько свидетелей слышали выстрелы рядом с ночным клубом, который располагается на оживленной улице города Торонто. В результате одна женщина и двое мужчин были доставлены в больницу, однако впоследствии один из них от полученных ранений скончался", - говорится в сообщении.
Следует уточнить, что виновникам трагедии удалось скрыться с места происшествия. Полиция подтвердила гибель молодого исполнителя, а друзья высказали свои соболезнования родственникам в соцсети.
Обратим внимание, что Smoke Dawg приобрел популярность в 2015-м году после выхода песни Still. Еще больше она приумножилась после совместного выступления с рэпером Дрейком, которое состоялось в прошлом году.
Напомним, в США задержали подозреваемого в убийстве популярного рэпера XXXTentacion. В среду, 20 июня в штате Флорида, США, был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве популярного 20-летнего рэпера Джасея Дуейна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.
Известно, что подозреваемого зовут Дедрик Девоншай Вильямс. Ему 22 года. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Пока будет идти расследование и суд – Вильямс будет содержаться в тюрьме округа Бровард.
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Сообщается, что Дедрик Девоншай Вильямс не первый раз попадает в зону внимания полиции. Ранее его обвиняли в нескольких уголовных преступлениях, таких, как кража автомобиля, домашнее насилие, хранение наркотиков и огнестрельного оружия.
Сегодня, 1 июля, стало известно о трагической гибели известного канадского рэпера Smoke Dawg в одном из ночных клубов Торонто, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Несколько свидетелей слышали выстрелы рядом с ночным клубом, который располагается на оживленной улице города Торонто. В результате одна женщина и двое мужчин были доставлены в больницу, однако впоследствии один из них от полученных ранений скончался", - говорится в сообщении.
Следует уточнить, что виновникам трагедии удалось скрыться с места происшествия. Полиция подтвердила гибель молодого исполнителя, а друзья высказали свои соболезнования родственникам в соцсети.
Обратим внимание, что Smoke Dawg приобрел популярность в 2015-м году после выхода песни Still. Еще больше она приумножилась после совместного выступления с рэпером Дрейком, которое состоялось в прошлом году.
Напомним, в США задержали подозреваемого в убийстве популярного рэпера XXXTentacion. В среду, 20 июня в штате Флорида, США, был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве популярного 20-летнего рэпера Джасея Дуейна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.
Известно, что подозреваемого зовут Дедрик Девоншай Вильямс. Ему 22 года. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Пока будет идти расследование и суд – Вильямс будет содержаться в тюрьме округа Бровард.
Читайте также: Папарацци показали, как выглядит Дженнифер Лопес в обычной жизни
Сообщается, что Дедрик Девоншай Вильямс не первый раз попадает в зону внимания полиции. Ранее его обвиняли в нескольких уголовных преступлениях, таких, как кража автомобиля, домашнее насилие, хранение наркотиков и огнестрельного оружия.
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