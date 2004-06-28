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Раздел: Культура  
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Американская звезда выступит в Киеве

Американская звезда выступит в КиевеУ Малковича идеальный тембр для голоса.

Голливудская звезда Джон Малкович прибыл Украину, где уже 1 июля выступит на Софийской площади в рамках масштабного концерта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Концерт международного проекта "Пути дружбы" начнется на Софийской площади в 21:00, где 300 музыкантов из Италии и Украины объединятся на одной сцене, чтобы исполнить знаменитые произведения Джузеппе Верди. Под такой аккомпанемент Джон Малкович прочитает стихи Авраама Линкольна.

Звезда фильмов "Трансформеры" и "Глубоководный горизонт" должен подняться на сцену во время исполнения симфонической поэмы "Портрет Линкольна" Аарона Копленда, которая была создана в годы Второй мировой войны. Руководитель проекта Риккардо Мути отметил, что у Малковича идеальный тембр для этой роли.

Что интересно, раньше стихи Авраама Линкольна декламировали такие легендарные фигуры как Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг, Кэтрин Хепберн, Пол Ньюман, Генри Фонд и другие.

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Джон Малкович прилетел в Украину за 2 дня до концерта, – 29 июня звезду встретили в аэропорту "Борисполь". Актер прибыл заранее, поскольку 30 июня была запланирована большая открытая репетиция действа. Стоит добавить, что из-за музыкального события 1 июня в Киеве изменят маршруты движения общественного транспорта.

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 Теги: Малкович, Киев, выступ

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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