Раздел: Культура
Американская звезда выступит в Киеве
У Малковича идеальный тембр для голоса.
Голливудская звезда Джон Малкович прибыл Украину, где уже 1 июля выступит на Софийской площади в рамках масштабного концерта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Концерт международного проекта "Пути дружбы" начнется на Софийской площади в 21:00, где 300 музыкантов из Италии и Украины объединятся на одной сцене, чтобы исполнить знаменитые произведения Джузеппе Верди. Под такой аккомпанемент Джон Малкович прочитает стихи Авраама Линкольна.
Звезда фильмов "Трансформеры" и "Глубоководный горизонт" должен подняться на сцену во время исполнения симфонической поэмы "Портрет Линкольна" Аарона Копленда, которая была создана в годы Второй мировой войны. Руководитель проекта Риккардо Мути отметил, что у Малковича идеальный тембр для этой роли.
Что интересно, раньше стихи Авраама Линкольна декламировали такие легендарные фигуры как Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг, Кэтрин Хепберн, Пол Ньюман, Генри Фонд и другие.
Читайте также: Мировая звезда появилась в Киеве в наряде от украинского бренда
Джон Малкович прилетел в Украину за 2 дня до концерта, – 29 июня звезду встретили в аэропорту "Борисполь". Актер прибыл заранее, поскольку 30 июня была запланирована большая открытая репетиция действа. Стоит добавить, что из-за музыкального события 1 июня в Киеве изменят маршруты движения общественного транспорта.
Голливудская звезда Джон Малкович прибыл Украину, где уже 1 июля выступит на Софийской площади в рамках масштабного концерта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Концерт международного проекта "Пути дружбы" начнется на Софийской площади в 21:00, где 300 музыкантов из Италии и Украины объединятся на одной сцене, чтобы исполнить знаменитые произведения Джузеппе Верди. Под такой аккомпанемент Джон Малкович прочитает стихи Авраама Линкольна.
Звезда фильмов "Трансформеры" и "Глубоководный горизонт" должен подняться на сцену во время исполнения симфонической поэмы "Портрет Линкольна" Аарона Копленда, которая была создана в годы Второй мировой войны. Руководитель проекта Риккардо Мути отметил, что у Малковича идеальный тембр для этой роли.
Что интересно, раньше стихи Авраама Линкольна декламировали такие легендарные фигуры как Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг, Кэтрин Хепберн, Пол Ньюман, Генри Фонд и другие.
Читайте также: Мировая звезда появилась в Киеве в наряде от украинского бренда
Джон Малкович прилетел в Украину за 2 дня до концерта, – 29 июня звезду встретили в аэропорту "Борисполь". Актер прибыл заранее, поскольку 30 июня была запланирована большая открытая репетиция действа. Стоит добавить, что из-за музыкального события 1 июня в Киеве изменят маршруты движения общественного транспорта.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
29
0
Также советуем посмотреть
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
Оставьте свой комментарий