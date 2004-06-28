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Раздел: Культура  
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В Канаде застрелили известного рэпера

В Канаде застрелили известного рэпераПодозреваемым в стрельбе удалось убежать.

Рэпер Smoke Dawg погиб в результате стрельбы в Торонто, еще два человека с многочисленными ранениями находятся в больнице

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Independent.

Перестрелка произошла около восьми часов вечера в Энтертейнмент Дистрикт в Торонто, в результате инцидента пострадали двое мужчин и одна женщина, все они были госпитализированы.

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В полиции отметили, что двум подозреваемым в стрельбе удалось убежать и спрятаться.

Отметим, Smoke Dawg стал популярен благодаря своей песне "Still". В прошлом году благодаря совместным выступлениям с популярным рэп-исполнителем Дрейком он стал приобретать международную известность.

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 Теги: Канада, рэп

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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