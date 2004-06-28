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Раздел: Культура  
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Рэпера XXXTentacion похоронили в грандиозном мавзолее

Рэпера XXXTentacion похоронили в грандиозном мавзолееУбийцу пока не нашли.

Джасея Дуэйна Онфроя забудут еще не скоро. Юный афроамериканец выпустил первый альбом в 2017-м и сразу же покорил американские музыкальные чарты. Вторая пластинка вышла в марте этого года. А 18 июня его убил неизвестный.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПЯТЫЙ КАНАЛ.

XXXTentacion можно перевести как «порноискушение». Онфрой был трудным ребенком, регулярно попадал в передряги и даже не окончил школу. Однако для рэпера это скорее преимущество — клипы к его песням на YouTube просмотрены миллионы раз.

Убийцу пока не нашли, однако американская полиция уже арестовала первого подозреваемого. До сих пор не понятен мотив убийцы, вполне возможно, что нападение было едва ли не случайным, а злоумышленник просто хотел ограбить молодого парня в роскошном спорткаре.

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Мать XXXTentacion опубликовала в Instagram снимок с мавзолеем Онфроя. Сооружение вышло грандиозное, рядом видны огромные охапки цветов. Церемония прощания прошла в закрытом режиме в этот четверг, 28 июня, во Флориде.
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 Теги: Рэпер, XXXTentacion, мовзолей

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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