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Раздел: Культура  
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Жанну Бадоеву сфотографировали за чашкой утреннего кофе

Жанну Бадоеву сфотографировали за чашкой утреннего кофе Телеведущая очаровала своим видом.

По традиции Жанна Бадоева начинает свое утра с кофе, которое пьет в одном из кафе недалеко от своего дома. На утреннюю прогулку звезда ходит со своими домашними питомцами – тремя шпицами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На новой утренней фотографии Жанна запечатлена в длинном принтованном платье, поверх которого набросила джинсовую куртку.

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Образ звезды дополняют светлые ботинки.

Жанну Бадоеву сфотографировали за чашкой утреннего кофе
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 Теги: Жанна Бадоева, фото

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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